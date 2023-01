2 esercizi rapidi ed efficaci per combattere il dolore alla schiena e tornare subito in piedi

Anche se le temperature di queste settimane sono tutto tranne che invernali, sappiamo benissimo quanto l’umidità possa dar fastidio alle nostre ossa. Dovremo conviverci ancora per qualche mese e questo potrebbe essere un problema soprattutto per chi è avanti con gli anni. Ciò nonostante, certi dolori, come quelli alla schiena, possono essere combattuti in maniera rapida con esercizi specifici. Vediamo insieme quali

Anche se non si ha la sfortuna di soffrire di scoliosi, la nostra schiena è comunque una parte molto delicata del corpo. Bisogna prendersene cura non solo quando fa male. Per questo, sarebbe corretto sempre sottoporsi a massaggi o tenerla stimolata con esercizi specifici.

Invece, molto spesso, ce ne preoccupiamo quando avvertiamo dolore. Chiediamo subito aiuto alla farmacia con gli antidolorifici, nella speranza che passi in fretta, senza doverci rivolgere a un fisioterapista.

Eppure, a volte, sarebbero sufficienti un paio di esercizi per migliorare subito la situazione. Sempre tenendo presente, però, che consultare subito uno specialista non è mai una cosa sbagliata.

2 esercizi rapidi ed efficaci per sconfiggere subito il mal di schiena

Tuttavia, ci sono degli esercizi molto utili da svolgere appena sentiamo qualcosa di strano alla nostra schiena, specialmente nella parte bassa. Eh sì, perché quel tipo di dolore è piuttosto particolare, oltre a irradiarsi, molto spesso, in altre zone. Questo perché deriva dall’articolazione sacro iliaca, ovvero il punto di contatto tra l’ileo del bacino e l’osso sacro. Una parte del nostro corpo che non ha praticamente movimenti, ma che ha la tendenza a infiammarsi facilmente. Perché? Per il semplice motivo che è uno dei centri nevralgici principali, dove passano diversi muscoli, psoas e pavimento pelvico su tutti.

In particolare nei movimenti di mezza flessione, come, per esempio, quello che eseguiamo quando dobbiamo fare il letto, potremmo sentire fastidio in quella zona. Oppure in altri che ci costringono a mantenere la medesima posizione per più tempo.

Come allungare correttamente la zona sacro iliaca

Due sono gli esercizi per migliorare subito la situazione in caso di problemi nella parte bassa della schiena. Entrambi dovrebbero essere fatti in sequenza, non prima, però, di cominciare la sessione camminando per circa un minuto con le ginocchia alte. In questo modo si avverte meglio il problema, soprattutto nella zona del bacino.

Dopodiché, per fare gli esercizi ci servirà un bastone o comunque un piano d’appoggio come un tavolo o una sedia. Infatti, ci dovremo appoggiare a questo, stando in posizione eretta e inclinarci leggermente su di esso, in modo che il piede opposto si stacchi da terra di qualche centimetro. Poi, mettiamo il pollice della mano, corrispondente all’arto sollevato da terra, all’altezza del bacino e iniziamo a spingere verso il basso. Fino a quando il tallone toccherà terra. Il dito sarà un po’ il termometro del nostro allungamento. Dieci movimenti con appoggio sulla gamba destra, dieci sulla sinistra.

Il secondo esercizio sarà il proseguimento del primo. La differenza starà nell’allungamento anche del braccio corrispondente alla gamba sollevata da terra. In questo modo, con una respirazione profonda, andremo a coinvolgere anche il diaframma, per allungare completamente la schiena. Anche in questo caso, dieci movimenti per parte da ripetere tre volte.

Abbiamo visto 2 esercizi rapidi ed efficaci per combattere il mal di schiena proveniente dalla parte bassa. Questi ci aiuteranno molto sin da subito, per ripartire di slancio.