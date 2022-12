Per un regalo originale ecco i liquori da fare a casa, buoni e utili come digestivo

Con il fai da te spesso si creano degli oggetti molto carini per abbellire la casa. Anche in cucina ci si diverte a volte a preparare dolci evitando di comprarli. Potremmo anche fare dei liquori. Vediamo come.

Andare a fare la spesa a volte è rilassante e sbrigativo. Possiamo comprare molti cibi pronti da riscaldare in padella. Così avviene con le bevande. Però la soddisfazione di preparare a casa qualcosa è senza prezzo, anzi, a volte conviene. Con pochi ingredienti, ad esempio, possiamo realizzare alcuni liquori particolari. Confezioniamoli in piccole bottiglie, sarà una gradita idea regalo per parenti e amici.

Ci sono delle piante che si ritiene possano aiutare la digestione. Nella ricetta che segue si userà la liquirizia, che sarebbe sconsigliata però a chi soffre di pressione alta o di altri disturbi.

Per un regalo originale ecco i liquori da fare noi con pochi ingredienti

Gli ingredienti per un liquore alla liquirizia sono:

600 ml di acqua minerale; 500 ml di alcol a 95 gradi; 500 g di zucchero ; 100 g di liquirizia in polvere o pastiglie.



Prendiamo un pentolino e versiamo l’acqua e la liquirizia. Accendiamo il fornello e facciamo riscaldare a fiamma bassa. Mescoliamo ogni tanto e aggiungiamo poi lo zucchero. Facciamo sciogliere bene tutto. Dopo un minuto dal bollore spegniamo e filtriamo il liquido. Adesso travasiamolo in una caraffa e lasciamo raffreddare completamente. Aggiungiamo allo scipopo alla liquirizia l’alcol e mescoliamo. Non resta che versarlo nelle bottigliette di vetro che avremo già pulito e sterilizzato. Chiudiamo e mettiamo in frigorifero.

Il liquore alla liquirizia dovrà riposare due settimane. Se si notano dei residui sul fondo della bottiglia, basterà agitarla un po’.

Cosa occorre per fare un liquore all’anice

Ecco cosa ci serve per un altro liquore digestivo:

1 litro d’acqua minerale;

500 ml di alcol a 90 gradi;

800 g di zucchero;

50 g di semi di anice ;

; una bustina di vanillina;

un po’ di stecca di cannella.

Per preparare il liquore all’anice bisogna eseguire prima un’infusione. In una bottiglia di vetro sterilizzata versiamo l’alcol e inseriamo i pezzetti di cannella e i semi di anice. Conserviamo al buio la bottiglia chiusa ermeticamente e agitiamola ogni sera per 2 settimane.

Trascorso il tempo, in un pentolino versiamo l’acqua, la vanillina, lo zucchero. Appena bolle spegniamo il fornello. Ora bisognerà filtrare l’alcol aromatizzato e unirlo allo sciroppo di zucchero. Mescoliamo e lasciamo raffreddare. Appena è pronto versiamolo nelle bottigliette e chiudiamo.

Un liquore all’alloro

L’infuso di alloro viene spesso raccomandato dalle nonne. Per fare un liquore con le sue foglie prepariamo:

500 ml d’acqua minerale;

500 ml di alcol a 90 gradi;

350 g di zucchero;

30 foglie di alloro, possibilmente fresche.

Come per il liquore all’anice bisogna innanzitutto mettere in infusione le foglie di alloro in un contenitore di vetro con l’alcol. Stiamo attenti a lavare bene le foglie e ad asciugarle con della carta assorbente.

Dopo 2 settimane facciamo sciogliere lo zucchero nell’acqua in un pentolino, a fiamma bassa. Dopo filtriamo l’alcol e aggiungiamolo allo sciroppo freddo. Imbottigliamolo e lasciamolo riposare qualche settimana.

Per un regalo originale ecco i liquori da fare, utili anche come dopo pasto.