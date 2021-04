Quante volte ci capita di rimanere minuti e minuti a fissare l’armadio e a non saper cosa mettere? Passano minuti e spesso non riusciamo a venire a capo della questione, il nostro umore peggiora e cominciamo a sentirci stressati e scontenti.

Nonostante il nostro armadio sia pieno zeppo di maglioni, pantaloni, vestiti, camicie, jeans. Insomma chi più ne ha più ne metta. Eppure capitano giorni in cui proprio nulla di quello che abbiamo nel nostro guardaroba rispecchia il nostro umore e soddisfa le nostre aspettative.

Tuttavia, per risolvere il problema, ci sono 3 geniali trucchetti per vestirsi bene ed essere impeccabili e alla moda anche se si ha poco tempo.

Dopo aver letto questo articolo non avremo più problemi per vestirci anche se abbiamo poco tempo e siamo di corsa. Infatti non bisogna mai rinunciare allo stile anche se proprio il tempo non c’è. E allora come fare?

3 trucchetti salva tempo

Organizzare l’armadio per colori e capi e gettare via tutto quello che non indossiamo da almeno una stagione. Meno è meglio, imparare a sfoltire e ad organizzare i nostri abiti, così da evitare di sentirci stressati e affollare la nostra mente quando apriamo le ante del nostro guardaroba.

Fare shopping mirato è l’altra regola d’oro. Evitare di acquistare capi solo perché ci piacciono, ma comperare vestiti e accessori che possiamo abbinare a quello che già abbiamo, per creare look impeccabili e veloci.

È fondamentale avere nel nostro armadio capi basici dal colore neutro che faranno da jolly per i nostri outfit, semplificandoci il lavoro. I colori neutri sono il grigio, il blu scuro, il tortora, il marrone, il nero e il bianco.

Consigli

Un trucco vincente che possiamo sfruttare a nostro favore è quello dell’1+1+1. Ma Di cosa parliamo? Semplice, basterà indossare un capo dal colore neutro, uno dal colore acceso e uno stampato.

Ecco svelati i 3 geniali trucchetti per vestirsi bene ed essere impeccabili e alla moda anche se si ha poco tempo che ci salveranno in ogni occasione. Un altro articolo che potrà aiutarci nel nostro outfit e valorizzare la nostra figura è “Attenzione alle scollature che si scelgono per il proprio fisico per non imbruttirsi“.