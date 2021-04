Purtroppo i brufoli non sembrano darci scampo a nessuna età. Se questi sono diffusissimi tra i più giovani, affliggono anche chi ha qualche anno in più. A volte ci sembra di averle provate tutte e non sappiamo più cosa fare per prevenirli o liberarcene.

Per fortuna possiamo adottare delle buone abitudini per combatterli. È, ad esempio, particolarmente importante non far peggiorare i brufoli appena spuntati. Come fare in questo caso? Ecco i trucchi da sapere assolutamente per curare i brufoli appena nati ed evitare che peggiorino.

Una regola d’oro

La prima regola è forse la più importante. Quando vediamo un brufolo spuntare vogliamo liberarcene il prima possibile. Così facendo, però, rischiamo di peggiorare le cose.

La tentazione, infatti, è quella di grattare o spremere il foruncolo. Purtroppo questo gesto porta molti effetti indesiderati. Rischiamo, infatti, di passare sporco e batteri all’area sensibile e di graffiare la pelle.

In questo caso aumentiamo così il rischio che si creino croste e infiammazioni. Quando vediamo un brufolo appena nato dobbiamo, quindi, lasciarlo stare e non cercare di farlo “esplodere”. Possiamo, però, applicare altre buone abitudini.

Prendersene cura nel modo giusto

Ecco i trucchi da sapere assolutamente per curare i brufoli appena nati ed evitare che peggiorino prendendoci anche cura della nostra pelle. Se un brufolo è spuntato, soprattutto se non siamo più adolescenti, questo potrebbe voler dire che la nostra pelle ha bisogno di un po’ di manutenzione. È importante, quindi, rimuovere lo sporco in eccesso e la pelle morta. Come prima cosa il consiglio è di iniziare a pulire con cura la pelle mattino e sera.

Possiamo però dare una mano in più alla pelle, e limitare i danni del brufolo appena nato, applicando maschere per il viso. È anche importante rimuovere la pelle morta in eccesso. Per farlo possiamo affidarci a scrub non troppo aggressivi.

Possiamo, infine, affidarci ai bagni di vapore! Per scoprire come prepararne uno in pochi minuti per effetti sorprendenti è possibile leggere questo articolo.