Che sia florido o meno il décolleté è un punto intrascurabile per una donna. È importante riporre la giusta attenzione su questo punto del corpo che ci aiuta a ingentilire la figura, ma anche a renderla più sensuale esaltandone le forme.

C’è uno scollo adatto ad ogni tipologia di seno, che permette anche di valorizzarsi e migliorarsi. Abbellendo l’armonia di ogni fisico.

Le varie tipologie di fisico

Mela, caratterizzato da gambe magre ma da un punto vita largo.

Pera, con fianchi larghi e un bel sedere pronunciato. Ma una parte superiore, ossia le spalle, piccole.

Clessidra, fianchi larghi, vita stretta e seno prosperoso. Il classico fisico 90 60 90 cm.

Grissino, è la classica forma di fisico magro, senza particolari forme. Il fisico che caratterizza la classica modella da passerella.

Attenzione alle scollature che si scelgono per il proprio fisico per non imbruttirsi

Ogni tipologia di fisico ha dunque dei punti forti e dei punti meno forti. Conoscere la nostra forma fisica ci permetterà di valorizzare bene il nostro corpo e di scegliere abiti che valorizzeranno i nostri look. Rendendoli sempre affascinanti eleganti e anche seducenti.

Anche gli scolli che decidiamo di utilizzare ci possono aiutare a evidenziare i nostri punti forti. Questi ci permetteranno di aprire, evidenziare e verticalizzare la nostra figura.

Come scegliere la scollatura adatta a sé

Scollatura a barca, è una tipologia di scollatura morbida e molto tondeggiante. Che allarga otticamente la parte superiore. Adatta ai fisici a pera.

Scollatura a cuore con spalline, ha la forma superiore di un cuoricino. E valorizza il petto e la vita. Adatto per i fisici a clessidra.

Scollatura a “V” o dritta, adatta per un fisico a grissino che potrà anche osare con una vertiginosa scollatura. Aiutando a creare volume sulla parte superiore e ad enfatizzare questa zona.

Scollatura rotonda, che mette in risalto la parte superiore. Cercando di non appesantire troppo la parte dell’addome con abiti troppo stretti.

Dunque, prestare attenzione alle scollature che si scelgono per il proprio fisico per non imbruttirsi, risulta essere la chiave per creare dei look strepitosi.

Vogliamo, pertanto, chiudere l’articolo con una frase del costumista Edith Head il quale ci ricorda che “un abito dovrebbe essere abbastanza stretto per mostrare che sei una donna e sufficientemente morbido da provare che sei una signora”.