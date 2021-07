Ci si stanca a dover sempre dire di no e a rinunciare alle gioie del palato pur di tenere a bada i livelli di glucosio e di lipidi nel sangue. D’altro canto già “questi 3 sintomi a 50 anni svelano che il colesterolo cattivo è alto” per cui bisogna invertire la rotta. Tuttavia il sacrificio che una dieta alimentare corretta e sana comporta sembra diventare più grande con l’arrivo delle temperature estive.

Si moltiplicano, infatti, le occasioni per uscire, cenare fuori casa e trascorrere tempo all’aria aperta con amici e parenti. A volte capita di voler sostituire una cena con un bel cono gelato o con una coppa di frutta mista. Tuttavia chi deve monitorare con costanza i livelli di zucchero nel flusso sanguigno sa che non può ordinare dolci o gelati a cuor leggero. Piuttosto che rinunciare del tutto, meglio capire quali sono i 3 gelati con pochi zuccheri e grassi per diabetici o con colesterolo e trigliceridi alti.

Molte persone preferiscono eliminare completamente dalla propria dieta alcuni cibi perché hanno sentito dire che fanno male al girovita e alla salute. Si tratta spesso di dicerie e di voci di corridoio che non hanno alcuna evidenza scientifica o frutto di interpretazioni arbitrarie. Del resto “non sono le uova ma questi 5 cibi e bevande a far aumentare colesterolo e trigliceridi”

3 gelati con pochi zuccheri e grassi per diabeti o con colesterolo e trigliceridi alti

I golosi che non intendono sottoporsi ad un regime di privazione, possono anzitutto dare la precedenza ai gelati alla frutta.

Ricordiamo, infatti, che i gelati alla crema e al latte contengono panna, tuorli d’uovo, latte e zucchero per cui sono più calorici. Al contrario gli ingredienti del gelato alla frutta sono l’acqua, lo zucchero e la polpa dei diversi frutti a seconda dei gusti che si scelgono.

Il secondo tipo di gelato che può mangiare anche chi soffre di ipercolesterolemia o di diabete è quello con ingredienti alternativi allo zucchero. Si possono, infatti, realizzare degli ottimi gelati con il maltitolo, l’eritrolo o la stevia in sostituzione del classico zucchero bianco.

Infine, il gelato alla soia resta la scelta migliore per chi ha valori di colesterolo totale attorno ai 200mg/dl e oltre, sebbene sempre con parsimonia.

I più recenti studi sulle malattie diabetiche hanno inoltre dimostrato che il consumo di piccole quantità di gelato non provoca picchi glicemici particolarmente rilevanti. E che anzi l’assunzione di piccoli dosi di insulina prevengono un eventuale effetto negativo del gelato sul controllo della glicemia. Si raccomanda comunque di seguire consigli e raccomandazioni di specialisti prima di consumare dolci e gelati in presenza di malattie diabetiche.

