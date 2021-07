Chiunque abbia visto un condizionatore all’opera sa che fornisce acqua distillata in grande quantità. Se però è collegato agli scarichi dell’appartamento con tubature interne è impossibile recuperare quell’acqua. In effetti spesso non ci si pensa perché pochi lo sanno ma l’acqua dei condizionatori non sarà sprecata con questi riutilizzi.

Il riutilizzo è possibile se lo split scarica l’acqua in una tanica o in un bottiglione di plastica di raccolta esterna. In questo caso è possibile riutilizzare l’acqua in modo intelligente.

Nel ferro da stiro

Tutti sanno che gli elettrodomestici durano di più se li teniamo al riparo dalle incrostazioni di calcare che si formano con l’acqua normale. Si potrà stirare usando l’acqua distillata prodotta dal condizionatore, già disponibile in casa e gratis.

Alcune piante la preferiscono

Si tratta in particolare delle piante acidofile. Alcuni esempi sono l’azalea, la camelia e la gardenia. Le piante carnivore, invece, sono molto delicate nonostante il loro aspetto aggressivo. Per loro l’acqua ideale è ancora più pura di quella che esce dal condizionatore.

C’è una possibilità di riciclo di questa acqua che nemmeno le nonne hanno potuto insegnarci perché ai tempi loro non c’erano i condizionatori.

Per fare belli i capelli

L’acqua dell’impianto di condizionamento può essere uno strumento di bellezza. Bisogna metterla in una pentola e farla scaldare a temperatura giusta per il lavaggio. Si può poi procedere con il normale shampoo ed i risultati saranno veramente soddisfacenti. Saranno infatti più morbidi e lucenti perché non saranno appesantiti dal calcare presente nell’acqua del rubinetto.

Poche accortezze da ricordare

Tutti gli usi suggeriti daranno un buon risultato se i condizionatori verranno tenuti puliti periodicamente. Anche la tanica o recipiente in cui l’acqua va a raccogliersi dovrà essere ben pulito. Altrimenti, come in tutti i contenitori in cui ristagna acqua, si creeranno batteri, che vanificheranno tutti i benefici che quell’acqua potrebbe dare.