Come pulire la casa con l’aceto evitando 3 comportamenti sbagliati

L’aceto è un liquido acido che si otterrebbe grazie alla capacità di alcuni batteri. Questi sarebbero in grado di ossidare l’etanolo delle bevande alcoliche e fermentate a contatto con aria e acqua. E lo trasformerebbero in acido acetico. Grazie a questo processo avremmo così l’aceto di vino bianco e rosso, l’aceto di mele, l’aceto balsamico. Prodotti a noi molto familiari e, per lo più, usati in cucina. Ma non solo. Possiamo anche adoperare l’aceto come rimedio naturale per pulire al meglio la nostra casa. Certo, però, dobbiamo farlo con attenzione. E, soprattutto, evitando comportamenti sbagliati.

Tipologie di sostanze

Abbiamo citato le tipologie di aceto più conosciute e adoperate. Ma non si riducono solo a un breve numero. Pochi, infatti, sono a conoscenza di altre sostanze, come l’aceto di malto, che si ottiene dall’orzo. O l’aceto di pere, che si accosta al più conosciuto di mele ma si ottiene dalla fermentazione del mosto di pera. L’aceto si può ottenere anche dal riso, dal cocco, dal miele, dall’uva e dal frutto della passione. Esistono anche aceti aromatizzati con frutti rossi, arance ed erbe.

Certo, non tutto ciò che usiamo in cucina può essere adoperato anche per le pulizie della casa. Per cui è bene fare chiarezza.

I prodotti giusti

L’impiego dell’aceto come rimedio naturale per le pulizie domestiche è dovuto a sue particolari caratteristiche. La sostanza potrebbe avere proprietà sgrassanti, oltre a essere ecologica e poco costosa. Ma possiamo pulire casa con qualsiasi tipologia di aceto? No, e a questo dobbiamo fare attenzione. Quando sentiamo parlare di aceto come rimedio naturale per le pulizie, possiamo pensare di aprire la credenza. E prendere il primo prodotto a caso. Ciò è da evitare ed è il primo errore da non commettere quando si tratta sapere come pulire la casa con l’aceto evitando 3 comportamenti che potrebbero essere sbagliati.

Perché quello più indicato allo scopo è l’aceto bianco. In alternativa si può usare l’aceto di mele, mentre l’aceto di vino rosso sarebbe da evitare perché potrebbe macchiare tessuti e superfici. Certamente non sono consigliabili per le pulizie l’aceto balsamico e aceti fruttati. L’aceto di riso può, invece, essere adoperato in alcuni casi.

Altri 2 errori da evitare

Dopo aver capito la tipologia di aceto da usare per pulire, dobbiamo ricordare di usare sempre il prodotto diluito. Usare l’aceto puro, infatti, può essere controproducente e aggressivo, data l’acidità del prodotto. Per cui, un secondo errore da non commettere è non diluirlo in acqua. Il terzo è ultimo errore è pensare che l’aceto vada bene per pulire qualsiasi materiale. Non è così, anzi, alcune superfici andrebbero proprio evitate. Come piani in granito e marmo, dispositivi tecnologici, pavimenti e mobili cerati. Il contatto con un prodotto troppo acido potrebbe infatti rovinarli.

Come pulire la casa con l’aceto evitando 3 comportamenti scorretti

Abbiamo capito che non tutti gli aceti sono uguali e vanno bene per le pulizie domestiche. Che l’aceto va diluito sempre con acqua e che non possiamo usarlo per detergere tutto. Ma, quindi, come agire per pulire la casa con l’aceto? Quale usare tra i possibili e come? Possiamo usare l’aceto di riso in qualità di detergente naturale non abrasivo per lucidare i lavelli e i piani di lavoro in cucina. E anche per pulire pavimenti non cerati. Per la cucina potremo diluirlo in acqua e usarlo in uno spruzzino, per i pavimenti potremo diluirne mezzo bicchiere nel secchio.

Con l’aceto di mele diluito e passato su una spugna, poi, possiamo pulire e igienizzare piccoli elettrodomestici. E anche sgorgare, diluendolo in acqua con un cucchiaino di bicarbonato, il lavandino intasato. O da cui fuoriescono moscerini.

L’aceto bianco, come detto, è quello che meglio si presta per pulire superfici come pavimenti e anche per igienizzare la lavatrice. Nello specifico, soluzioni di aceto bianco diluito in acqua si possono usare per lavare il pavimento. Mentre un cucchiaio di aceto bianco e acqua può essere messo nella vaschetta della lavatrice e avere funzione igienizzante.