I libri non sono mai abbastanza, lo sanno bene tutti coloro che fanno della lettura il loro passatempo preferito. Anche se, tendenzialmente, è un hobby meno costoso rispetto ad altri sul lungo periodo potrebbe incidere sulle spese familiari. I classici consigli per risparmiare quando si vogliono acquistare molti libri sono legati all’utilizzo di e-book, tendenzialmente meno costosi. La biblioteca, invece, sarà un’ottima pensata per tutti coloro che amano leggere senza necessità di accumulare opere. Infatti, si tratta di un’ottima soluzione per chi, oltre a non volerli collezionare, non sente neppure il bisogno di sottolineare frasi e parole. Ma, per risparmiare sull’acquisto di libri si potranno utilizzare anche altre interessanti strategie.

3 furbe strategie per risparmiare sull’acquisto di libri da leggere in spiaggia comprandoli a poco prezzo sia nuovi che usati

I romanzi appena usciti tendenzialmente sono più costosi rispetto ai classici o a quelli sul mercato da più tempo. Quindi, per risparmiare bisognerebbe attendere prima di acquistare un’ultima uscita. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe essere il libro che aspettavamo da tempo come, ad esempio, l’ultima fatica di Joël Dicker “Il caso Alaska Sanders”. In questo caso non si potrà proprio rinunciare all’acquisto. Bisogna sapere che questi libri, specialmente i più acclamati, si potranno trovare anche nei maggiori supermercati a prezzi inferiori rispetto a quello di copertina.

Edizione

Tra le 3 furbe strategie per risparmiare sull’acquisto di libri attenzione anche all’edizione. Non tutte le edizioni sono uguali, varieranno la traduzione del testo ma anche i font e la struttura della pagina. Per risparmiare alcune case editrici come Mondadori o Feltrinelli ci offrono promozioni interessanti. Due libri al prezzo di uno è solamente una di queste offerte da non farsi scappare. Ci saranno, poi, coloro che amano acquistare solamente opere, più costose, pubblicate da case editrici come, ad esempio Adelphi o Einaudi. Per risparmiare sarebbe meglio scegliere il medesimo libro proposto dalla casa editrice che lo offre a meno. Anche all’interno della medesima casa editrice, infatti, esistono diverse edizioni più o meno costose.

Libri usati

Come per l’abbigliamento anche l’acquisto di libri non può prescindere da quelli usati. Dalle famose bancarelle parigine a quelle di paese sarà sufficiente sapersi guardare attorno. Spesso, infatti, è possibile acquistare delle vere chicche, sia in termini di rarità che di ottima conservazione, a prezzi davvero irrisori. Una strategia utile da adottare specialmente se si ama la lettura di romanzi o saggi classici in edizioni più costose. Chi non ha tempo di recarsi personalmente ad un mercatino, poi, potrà sfruttare siti come Libraccio o IBS. Oltre all’acquisto di libri nuovi e usati, poi, sarà anche possibile vendere alcuni dei propri libri.

