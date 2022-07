Siamo nel pieno dell’estate e ormai i gusti di gelato li abbiamo provati tutti. Ci siamo buttati su granite, frappé e semifreddi, ma niente, la voglia di dolci freschi non ci è passata. Non abbiamo ancora provato il biscotto gelato fatto in casa, però! Una delizia con pochissimi ingredienti, leggero e senza uova. Talmente sano, che va bene anche a colazione.

La delizia

Questa tipologia di gelato la conosciamo tutti molto bene. Ha fatto parte della nostra infanzia e ha coccolato adulti e bambini per generazioni. Ancora oggi possiamo trovarlo al bar o al supermercato, in mille formati diversi. La particolarità di questo gelato è che è molto pratico da mangiare, come un biscotto, riducendo al minimo il rischio di sporcarsi e gocciolare dappertutto. La ricetta originale appartiene ad un napoletano, Alessandro Tortoni, che lo introdusse in uno storico Cafè di Parigi verso la fine del Settecento.

Il biscotto gelato originale era composto da un gelato alla crema, arricchito dall’inconfondibile gusto di rhum e amaretti e racchiuso tra due biscotti. Divenne talmente famoso, che ancora oggi a Parigi troviamo cremerie e cafè con insegne, che indicano con orgoglio che in quella gelateria si produce vero gelato napoletano. L’eccellenza italiana, trova sempre la strada per farsi conoscere all’estero. La ricetta che proponiamo oggi è un omaggio al classico biscotto gelato, ma più sano e senza uova.

Tutti pazzi per il biscotto gelato e fatto in casa è ancora più buono con questa ricetta senza uova e con poche calorie

Dopo aver consumato un bel piatto di insalata estiva a base di frutta, bisogna proprio concedersi un bel dolce. Per preparare questa variante salutare del biscotto gelato ci basteranno solo 3 ingredienti:

biscotti;

yogurt greco al naturale;

cocco rapè q.b.

Per guarnire:

Granella di pistacchio q.b.;

Granella di nocciole q.b.

Mescoliamo il nostro yogurt con il cocco rapè. Predisponiamo i nostri biscotti sul tavolo. Su ognuno di essi mettiamo un cucchiaino di yogurt al cocco e richiudiamo con un altro biscotto. Mettiamo in frigo a riposare. Nel frattempo, sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria. Una volta solidificati un pochino , intingiamo i nostri biscotti gelato nel cioccolato fuso, decoriamo con la granella che più ci piace o con altro cocco rapè e rimettiamo in frigo per 15 minuti. Diventeranno tutti pazzi per il biscotto gelato con questa ricetta super salutare e a prova di dieta.

Lettura consigliata

Con tutte le proprietà e i benefici dei mirtilli freschi, non possiamo rinunciare a mangiarli conditi con un ingrediente speciale