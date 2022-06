I romanzi sono tra le letture preferite di molti, superano di gran lunga saggi e poesie. Nella grande categoria dei romanzi, poi, la maggior parte delle persone ama i gialli e le storie d’amore. Tra le nuove uscite del periodo troviamo l’ultima fatica dello scrittore svizzero Joël Dicker, “Il caso Alaska Sanders”. Un romanzo uscito in libreria gli ultimi giorni di maggio e che si propone di essere il seguito del famosissimo “La verità sul caso Harry Quebert”. Un romanzo da cui è tratta anche una serie televisiva con Patrick Dempsey nel ruolo del protagonista. Tra i romanzi di questo autore troviamo anche “Il libro dei Baltimore” e altri capaci di suscitare le medesime emozioni. Romanzi che potranno tranquillamente essere letti anche sotto l’ombrellone in piena estate.

Appena uscito in libreria questo appassionante romanzo giallo sta già tenendo incollate alle sue pagine tantissime persone

Il romanzo prende il via dalla lettera anonima ricevuta dal sergente che si era occupato delle indagini sulla scomparsa di una ragazza. Alaska Sanders era stata ritrovata cadavere e il colpevole, presto individuato, si era suicidato in carcere. Un caso fin troppo semplice che potrebbe nascondere una realtà ben diversa dal momento che la pista seguita potrebbe non essere quella corretta. Dopo aver ricevuto la lettera Perry Gahalowood viene assalito dai dubbi e, con l’aiuto dell’amico Marcus Goldman, si mette alla ricerca della verità. Il caso, poi, si complica ulteriormente per la scomparsa dello scrittore Harry Quebert.

Chi ama questo autore avrà riconosciuto alcuni dei protagonisti, da Goldman protagonista assoluto del caso Harry Quebert allo stesso Quebert. Gli amanti dei colpi di scena non rimarranno delusi. Come già nei precedenti romanzi, infatti, anche in questo Dicker mette in scena un intreccio complesso tra relazioni amorose, familiari e lavorative. Sarà Marcus Goldman che, ancora una volta, riuscirà a portare a termine l’indagine restituendo dignità alla povera Alaska Sanders. L’autore non risparmia nulla ed esamina attentamente diversi tipi di relazione, dall’amore all’amicizia. Un bel libro che, nonostante la mole, scorrerà e piacerà anche a chi, solitamente, è molto restio alla lettura. Appena uscito in libreria questo appassionante romanzo ha già conquistato tutti quanti.

