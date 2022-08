In vacanza, avendo tanto tempo libero a disposizione, c’è una buona fetta di popolazione che preferisce trascorrerlo guardando film e serie TV sulle varie piattaforme streaming. Durante l’anno, infatti, tra scuola, lavoro ed altri impegni è piuttosto difficile stare al passo con le novità. Quindi, l’estate è anche un’ottima occasione per guardare tutti i contenuti salvati nella propria lista dei preferiti e recuperare le serie TV lasciate in sospeso. Tra queste, ad esempio, spicca Locke & Key, in uscita il 10 agosto. Oltre alle serie TV, però, non mancheranno di certo anche i film, come i tre che analizzeremo in questo articolo.

Una pellicola tratta da una storia vera

Il primo film assolutamente da non perdere è Los ladrones: l’ultima grande rapina. In uscita il 10 agosto, si tratta di un documentario che svela tutti i dettagli ed i retroscena della rapina più famosa mai avvenuta in una banca in Argentina. Nel 2006, infatti, un gruppo di uomini ha assaltato la banca di Buenos Aires, facendo 23 ostaggi e confiscando milioni di dollari e tantissimi gioielli dalle casseforti. La parte più incredibile della storia, però, è la fuga dei ladri che sono riusciti a far perdere le loro tracce scomparendo dai radar della polizia. Sarà l’ex moglie di uno dei ladri a tradire i membri della banda che verranno poi processati e condannati.

3 film in arrivo su Netflix da vedere al mare sotto l’ombrellone

Il secondo film, in uscita il 20 agosto, è Fullmetal Alchemist: la vendetta di Scar. Diretto da Fumihiko Sori, si tratta di un film di genere fantasy e azione basato sull’omonima serie di manga di Hiromu Arakawa. Protagonisti della storia sono i fratelli Ed e Al che saranno alle prese con un serial killer soprannominato Scar. Quest’ultimo, riconoscibile da una cicatrice a forma di X sulla fronte, ha intenzione di uccidere gli Alchimisti di Stato, compresi i due fratelli. Per gli amanti del genere questo è un film da vedere assolutamente, magari assieme al primo capitolo uscito nel 2017.

Il terzo ed ultimo film, invece, è Linee parallele, diretto da Wanuri Kahiu e disponibile su Netflix dal 17 agosto. La storia è incentrata su Natalie, una ragazza ventenne che, alla vigilia della sua laurea, inizia a vivere due vite parallele. Nella prima, ella rimane incinta e resta nella città natale; nella seconda, invece, si trasferisce a Los Angeles dove cerca di inseguire i propri sogni. Nonostante le diverse difficoltà, Natalie riesce in entrambe le linee temporali a trovare amori appassionati, la carriera dei suoi sogni e, soprattutto, se stessa. Nelle prossime settimane, quindi, cerchiamo di non perdere questi 3 film in arrivo su Netflix da vedere anche in compagnia.

