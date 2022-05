Quando arriva il weekend e magari è brutto tempo non si sa cosa fare. Soprattutto se si ha figli è sempre un’impresa ardua trovare un’attività piacevole. Al posto di metterli davanti ad un iPad o alla televisione, cerchiamo metodi alternativi per tenerli occupati. Con pochi e semplici materiali, infatti, possiamo intraprendere dei piccoli progetti.

Vantaggi di fare dei lavoretti

Fare delle attività manuali porta dei grandi vantaggi nella crescita di un bambino. Innanzitutto attiva l’attenzione, piuttosto difficile da ottenere nei più piccoli. Fare dei lavoretti può abituarli a concentrarsi su un lavoro e avere più pazienza.

Inoltre stimola il cervello e la capacità di ragionamento. Seguendo dei passaggi, il bambino dovrà pensare a come ottenere il risultato desiderato.

Infine, aumenta l’autostima e la fiducia, perché i bambini, terminati i loro compiti, potranno capire le loro capacità e qualità.

Ecco 3 lavoretti fai da te adatti ai bambini facili e veloci per un weekend alternativo

Il primo progetto è quello di creare dei segnalibri. Questo lavoro non ha solo lo scopo di creare un oggetto, ma anche per aiutare il bambino ad entrare nel mondo della lettura.

Ecco di cosa abbiamo bisogno:

cartoncino;

forbici;

washi o deco tape;

perforatrice;

nastro.

Per prima cosa tagliamo la carta in lunghi rettangoli. Facciamo un foro nella parte superiore del cartoncino. Decoriamo il rettangolo con diversi washi tape ed eventualmente stickers colorati. Infine, tagliamo un pezzo di nastro e facciamolo passare nel foro, legandolo.

Il secondo lavoretto è un magnete. Potremmo attaccarlo al frigo e conservarlo come ricordo, oltre ad essere un’adorabile decorazione.

Prima di tutto, raccogliamo i materiali:

una conchiglia;

pistola a caldo;

biadesivo;

pittura;

occhi animati;

cartoncino;

1 magnete.

Prendiamo la conchiglia e dipingiamola del colore desiderato. Contando che stiamo creando degli animali, possiamo colorare di verde la tartaruga e di rosso il granchio. Lasciamo asciugare le conchiglie. Quando saranno asciutte, usiamole per disegnare la sagoma sul cartoncino. Alla forma aggiungiamo le zampe e tagliamo il tutto. Con la colla a caldo, attacchiamo il cartoncino alla conchiglia. Quando saremo sicuri che si sarà ben incollato, attacchiamo anche il magnete al cartoncino. Infine con il biadesivo, attacchiamo alla conchiglia. Ed ecco che il nostro magnete è completo.

Infine l’ultimo lavoretto è quello di creare delle barchette con i tappi di sughero. Basterà recuperare tre tappi e legarli insieme con degli elastici. Prendiamo poi un pezzo di cartoncino e infiliamolo in uno stuzzicadenti in modo da creare la vela. Conficchiamolo nei tappi di sughero e abbiamo la nostra barca. Ecco 3 lavoretti fai da te adatti ai bambini per un weekend piovoso.

