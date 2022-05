Con la riapertura delle sale cinematografiche, tornate al 100% della capienza, ritorna anche la voglia di passare 2 ore fuori casa, comodamente seduti, sgranocchiando popcorn. Le vecchie abitudini piano piano stanno tornando, complice anche l’uscita di svariati film molto interessanti. Anche se le piattaforme riscontrano ancora tantissimo successo, proponendo nuove serie TV entusiasmanti o film assolutamente da vedere.

Questo, però, non esclude il fatto di potersi organizzare con gli amici per guardare qualche nuova pellicola al cinema. Ultimamente, sono diverse le pellicole che potremmo visionare in sala, dipende sempre dal genere che più ci interessa.

Ad esempio, questi 3 film potrebbero farci riflettere su vari aspetti della vita e anche commuoverci.

3 film da vedere al cinema a maggio che hanno un significato profondo e ci faranno commuovere ed emozionare

“Io e Lulù” è uscito in Italia il 12 maggio ed è una commedia che colpisce dritto al cuore di tutti gli amanti degli animali. È ispirato a un documentario, War dog: A soldier’s best friend, che analizza i profondi rapporti che si creano tra i soldati e i loro cani. Sembrerebbe che il regista, nonché attore principale, volesse anche fare una sorta di omaggio al suo cane, deceduto poco tempo prima.

La trama, infatti, gira attorno questo tema di amore incondizionato e intenso legame che si crea con il proprio amico Fido. Un’ex ranger stringerà amicizia con Lulù, un pastore belga traumatizzato, che ha perso il suo padrone durante la guerra. Entrambi dovranno affrontare un viaggio insieme, dove potranno conoscersi a fondo e colmare a vicenda i loro vuoti. Momenti divertenti e altri estremante teneri caratterizzeranno tutto il film senza momenti di noia.

Una pellicola francese assolutamente attuale è “Generazione low cost”, proiettata nei cinema italiani il 12 maggio. La protagonista è un’assistente di volo che, a causa del suo lavoro viaggia continuamente, in preda a ritmi frenetici e monotoni. Una routine appesantita anche da una situazione affettiva e sentimentale praticamente vuota e illusoria, piena di disagi ed inquietudini. A causa di imprevisti, la giovane donna potrà riflettere sulla direzione che sta prendendo la sua vita.

“Settembre” è un film delicato ed estremamente dolce, dove i protagonisti si ritrovano, proprio in questo mese, a riflettere sulla propria vita, scoprendo di non essere assolutamente soddisfatti. Settembre è un mese emblematico, rappresenta l’inizio di molte attività e nuove promesse da mantenere, scombussolando la vita dei personaggi principali, appartenenti a generazioni diverse. Le storie sicuramente coinvolgeranno lo spettatore in un profondo gioco di psicologia, grazie ai dialoghi fluidi e a un casting eccelso.

