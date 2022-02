Durante le giornate uggiose e piovose, non c’è molto da fare e non c’è cosa migliore che mettersi comodi sul divano e fare scorpacciata di film e serie TV.

Potremo approfittarne per recuperare tutti i titoli che ci siamo persi nelle precedenti settimane o mesi. Ormai le varie piattaforme offrono talmente tante possibilità da accontentare tutti, gli amanti dei thriller, degli horror o delle commedie romantiche.

Ha fatto furore negli utili tempi, diventando un cult, Squid Game, prodotto sud coreano, che secondo alcune indiscrezioni è costata più di 21 milioni di dollari. Tra i più visti, poi, c’è sicuramente la Casa di Carta, serie spagnola, che ha avuto un successo inaudito e che narra le vicende di un gruppo di rapinatori.

Da non perdere

Oltre Squid Game e La Casa di Carta, non possiamo assolutamente perdere The Witcher. Si tratta di un fantasy polacco statunitense che sta spopolando tra gli appassionati del genere.

Nel 2019 è uscita la prima stagione, a dicembre 2021 la seconda, entrambe composte da 8 episodi. La serie è tratta da un libro e ambientata in un impero abitato da creature fantastiche come elfi, nani, mostri, maghi e guerrieri dai poteri incredibili. Il protagonista è Geralt e lo vedremo girare nei vari regni mentre dovrà compiere diverse missioni.

Stranger Things vanta 3 stagioni (in uscita la quarta). La serie è ambientata in Indiana, ad Hawkins, il genere, invece, non ben definito, è un mix tra fantascienza, horror e thriller, drammatico.

Talmente apprezzata da ottenere 5 candidature ai Golden Globe e 41 agli Emmy Awards, la storia riguarda un gruppo di giovani e la loro comunità completamente sconvolta da eventi strani e inspiegabili, tra cui la sparizione di un ragazzino.

Oltre Squid Game e La Casa di Carta, queste serie TV sono tra più viste su Netflix e le guarderemo tutte d’un fiato

La Regina di Scacchi, record di visualizzazioni nel 2021, è una miniserie americana tratta dall’omonimo romanzo del titolo originale “The Queen’s gambit”. Si narra la storia di una bambina prodigio, Beth, che ha alle spalle una vita familiare molto complessa e per questo viene portata in orfanotrofio. Proprio in questo luogo si appassiona al gioco degli scacchi e diventa una grande giocatrice. Inizia a girare il Mondo per partecipare alle gare, nel frattempo crescerà e lotterà contro i suoi limiti e paure.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, invece, è uscita da poche settimane, ma, per il numero di streaming che ha già avuto, promette di essere davvero un successo.

Anna, la protagonista, ha perso sua figlia ed è separata dal marito, ha una vita malinconica, in balia di alcol, pillole e depressione. Comincia a rivivere dopo il trasferimento del vicino di casa insieme alla figlia, fino a che crede, o vede, assassinare la sua fidanzata.

Approfondimento

I film in uscita al cinema e su Netflix da non perdere a febbraio che ci terranno inchiodati allo schermo