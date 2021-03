Tenere organizzate le credenze e i vari mobili della cucina sembra un’impresa impossibile. Se otteniamo un equilibrio, questo è sempre precario e difficile da mantenere. Esistono però dei trucchi che possono venirci in aiuto. Oggi vediamo 3 fantastici modi di riutilizzare questo comune oggetto per avere una cucina pulita e ordinata.

L’oggetto misterioso

Di che oggetto stiamo parlando? Ci riferiamo al portadocumenti verticale, quello che rimane sù da solo e somiglia a una scatola aperta su due o uno dei suoi lati lunghi. Molti di noi avranno questo oggetto in casa, magari inutilizzato. Se non è così, sono comunque molto più economici di qualsiasi oggetto venduto appositamente per l’organizzazione della cucina. Ma come possiamo utilizzarlo? Vediamolo insieme.

3 fantastici modi di riutilizzare questo comune oggetto per avere una cucina pulita e ordinata. Portabarattoli

Possiamo utilizzare questo pratico oggetto per riporre il nostro barattolame. Basterà posizionare i barattoli su un fianco e impilarli all’interno del portadocumenti. La struttura rigida di questo oggetto li terrà ben fermi. Metterli in questa posizione, inoltre, li renderà facili da estrarre senza dover infilare mezzo busto dentro il mobile. Senza contare che questa soluzione è un salvaspazio davvero incredibile.

Portacoperchi

Il nostro portadocumenti può avere un altro brillante utilizzo. I coperchi delle pentole sono sempre un’incognita, non abbiamo mai idea di dove metterli per non intralciare il passaggio. Quindi ogni pentola estratta dal mobile si traduce in un rumore infernale di coperchi che cadono. Abbiamo però la possibilità di posizionare il nostro portadocumenti nel lato interno dell’anta. Per attaccarlo possiamo usare una vite, del nastro superadesivo o della supercolla. Qualunque sia la nostra scelta avremo uno scompartimento in più dentro il nostro mobile. Ci basterà inserire i coperchi di piatto per avere un’organizzazione perfetta.

Portarotoli

Infine, possiamo posizionare il portadocumenti allo stesso modo appena citato per un altro scopo. Questa volta potremmo utilizzarlo per tenere i nostri rotoli da cucina ben organizzati. La carta stagnola, la pellicola da cucina, la carta da forno e i sacchetti per alimenti avranno uno scompartimento tutto per loro. Se li posizioniamo in piedi dentro il portadocumenti, infatti, sarà facile prenderli e rimetterli a posto.

