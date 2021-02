Le bottiglie di plastica sono uno dei tanti oggetti usa e getta che produciamo in quantità. Se possediamo un orto o un giardino però le solite bottiglie potrebbero avere diversi utilizzi. Queste ci permettono anche di portare il giardino in casa nostra. Allora vediamo subito i 3 modi originali per riciclare le bottiglie di plastica nel nostro orto.

Una miniserra

Ci sono alcune minacce da cui dobbiamo difendere le nostre piantine. Tra queste contiamo sicuramente insetti, uccelli e roditori. Ma anche le basse temperature di inizio semina possono essere una minaccia. Una soluzione per risolvere entrambi i problemi è offerta proprio dalle bottiglie di plastica.

Tagliamo la bottiglia perpendicolarmente poco più su della metà. Così rimarremo con la metà della bottiglia munita di beccuccio. A questo punto non ci resta che posizionarla sopra il seme appena piantato o la piantina appena nata. Questo permetterà al calore di concentrarsi durante il giorno e renderà le piante resistenti a gelate e alle lunghe ore di ombra.

Il giardino in casa

Un’alternativa fai da te ai classici vasi, sono le bottiglie “reinventate”. Se infatti tagliamo a metà una bottiglia di plastica o di vetro, possiamo creare l’ambiente perfetto per le nostre piantine aromatiche. Basta capovolgere la parte superiore della bottiglia e posizionarla su quella inferiore. Avremo così lo spazio superiore in cui posizionare la terra e la piantina, mentre la parte sottostante fungerà da via di scolo dell’acqua in eccesso.

Casetta per gli uccelli

Se invece vogliamo portare un po`di allegria nel nostro orto, possiamo pensare di usare le bottiglie di plastica come casetta degli uccelli. Basterà applicare un foro di circa 10 cm a metà della bottiglia.

A questo punto riempiamola di semi, pane secco e altro cibo adatto agli uccellini. Non ci resta che legare il beccuccio a un ramo con una cordicella e goderci lo spettacolo.

Ecco spiegati i 3 modi originali per riciclare le bottiglie di plastica nel nostro orto.

Per sapere quali piante scegliere per un giardino di fine inverno consigliamo il seguente articolo.