L’estate mette a nostra disposizione la possibilità di indossare vestiti leggeri e dai tessuti molto gradevoli. Oltre che in colori chiari o tenui. Molto amati e di moda, anche da tempo, sono in particolare i pantaloni bianchi. Questi, in genere in lino o cotone, piacciono molto. Sono comodi e leggeri e non difficili da abbinare. Quando si indossano, però, bisogna tenere conto di alcune accortezze. E anche, soprattutto, in merito alle trasparenze del tessuto. Ecco 3 errori da non fare indossando pantaloni bianchi trasparenti. Insieme a un utile consiglio per indossare il capo anche per le serate estive.

I capi bianchi

I capi bianchi hanno certamente la particolarità del facile abbinamento e del candore. Ma sono anche caratterizzati da un particolare effetto simile alla trasparenza. Il bianco, infatti, a volte lascia trasparire l’intimo sottostante. Che non regala molta eleganza e può creare imbarazzo. Da non sottovalutare sono anche spessori e caratteristiche dei tessuti. Che possono incidere quasi deformando la nostra figura e non esaltandola. Tenendo conto di questi punti, scopriamo quali siano gli errori da evitare indossando pantaloni bianchi.

3 errori da non fare indossando pantaloni bianchi trasparenti più 1 consiglio utile per abbinarli anche la sera

Quando indossiamo pantaloni bianchi, dobbiamo evitare l’intimo nero. La trasparenza lo farebbe risaltare e l’effetto non sarebbe bello. Il colore più adatto per lo slip, in questo caso, sarebbe il carne, che è ancora meglio del bianco stesso. Un altro errore da non commettere è quello di cercare di coprire il fondoschiena con maglie larghe. L’effetto ottico potrebbe regalarci più kg di quelli che realmente abbiamo. Meglio quindi scegliere top o canottiere lunghe ma strette e non ampie.

Il terzo errore da non fare è quello di sottovalutare il tessuto del pantalone. Tessuti troppo leggeri possono accentuare i difetti, come gambe non particolarmente snelle. Tessuti con maggiore consistenza possono invece camuffare un difetto. Infine, diamo ancora un consiglio per scegliere i pantaloni bianchi la sera. Infatti, anche se in genere si portano di giorno, possiamo anche indossare i nostri pantaloni bianchi per le serate estive. Basta abbinarli a un top o a una camicia di pizzo, indossando comodi ed eleganti sandali.

