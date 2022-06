L’estate è appena cominciata e siamo già a corto di ricette. Mangiare ogni giorno la solita insalata verde o la caprese di mozzarella e pomodori ci ha stancati. Le varianti che ci vengono in mente sono poche e spesso non così golose.

Insomma, la ricerca di opzioni semplici e veloci da preparare, ma anche rinfrescanti, sembra davvero disperata. Ma ecco che intervengono in aiuto gli Esperti di cucina della Redazione. Sfruttando ingredienti genuini e di stagione, si è pensato a un piatto che unisca leggerezza, poche calorie e semplicità, soprattutto per non stare ore davanti ai fornelli.

Così è nata una nuova ricetta che ci farà dire basta pasta fredda e insalata di riso. Alla scoperta di sapori inediti, nasce un piatto vegetariano da cui sprigionano i sapori dell’estate e che non mette in difficoltà chi è a dieta.

A base di un cereale integrale, è perfetto per chi desidera dimagrire o mantenere il proprio peso forma in vista della prova costume. Prepararlo non ci costerà che pochi euro e meno di 10 minuti.

Ingredienti per il riso tricolore con spuma di olive nere

In cucina l’occhio vuole sempre la sua parte, specialmente in estate, quando la natura regala frutta e verdura coloratissima. Nella ricetta del riso tricolore si è pensato di unire sapori e profumi estivi a un piatto allegro e colorato.

La base sarà composta da riso integrale cotto al dente, ma è possibile sostituirlo con altri cereali integrali. Ma veniamo agli ingredienti che costituiranno il condimento, le cui dosi cambiano in base al numero di invitati. Ci serviranno:

riso integrale basmati q.b.;

pomodorini ciliegino;

rucola fresca;

basilico fresco;

scorza di limone;

olive nere;

caprino fresco;

sale, olio, pepe.

Basta pasta fredda e insalata di riso perché questo piatto proteico dal sapore fresco e pochi grassi fa impazzire con la sua salsa cremosa

Iniziamo cuocendo il riso basmati integrale o altro cereale e lasciandolo al dente. Scoliamolo, condiamolo con 1 cucchiaio d’olio e facciamolo riposare affinché diventi tiepido. Nel frattempo, pensiamo a tagliare i pomodorini in 4, tritiamo la rucola e il basilico e grattugiamo la scorza di limone. Mettiamo tutto in una ciotola capiente e uniamo una presa di sale e 1 cucchiaio d’olio.

Pensiamo alla spuma di olive nere. In un mixer aggiungiamo le olive denocciolate, il caprino e 1 cucchiaio d’olio. Frulliamo tutto facendo prendere aria al composto e fino a che diventa una spuma morbida. A questo punto mescoliamo il riso con gli altri ingredienti e lasciamo insaporire prima di servire con un cucchiaio di crema di olive nere.

