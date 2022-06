Durante la vita di una persona ci sono dei momenti che rimangono impressi nella memoria. Il giorno della laurea è uno di questi e non si scorda facilmente. Questo importantissimo step segna l’inizio di un nuovo cammino, che porterà all’ingresso nel mondo del lavoro.

Una data così importante merita di essere celebrata. Non a caso, si usa festeggiare con la famiglia e gli amici organizzando un aperitivo o una cena memorabile. E facendo il meritato regalo a chi ha appena ottenuto il riconoscimento ambito.

Quello del dono di laurea è per molti invitati un dilemma davanti al quale non si sa bene come comportarsi. Scegliendo i soliti accessori, si rischia di cadere nel banale e copiare l’idea di altri. Per questo dovremmo sforzare un po’ più la mente e pensare a qualcosa di alternativo ma efficace.

Le prossime idee serviranno a trovare il bandolo della matassa e risolvere il problema con eleganza, anche con un budget limitato. Vediamo quali sono e in cosa consistono.

Ecco cosa regalare a una laurea con 100 euro di budget con queste idee originali per non sembrare banali

La prima idea riguarda un accessorio che a molti laureati farebbe comodo nell’immediato futuro. Si tratta di una borsa, ma nello specifico di un modello da lavoro. Sarà utilissima per contenere pc e documenti importanti e portarseli sempre appresso. Prenderà il posto del caro vecchio zaino che ha tenuto compagnia per tutto questo tempo, sostituendolo impeccabilmente. In commercio si trovano modelli piuttosto economici ma di grande qualità. Sempre che non si opti per un accessorio più glamour e alla moda.

Ebook reader

Un buon ebook reader potrebbe essere il regalo migliore se il destinatario del pensiero è un appassionato lettore. È molto comodo e leggero da portare in giro e ideale per passare il tempo in treno o sul bus. Non tutti sono economici, ma spulciando bene sul web ne possiamo trovare alcuni che faranno al caso nostro.

Cofanetto regalo

Chi dopo tutti gli sforzi fatti per ottenere la pergamena non vorrebbe concedersi una meritata vacanza? Grazie a questo cofanetto potremo regalare al festeggiato un soggiorno in alberghi e agriturismi, o addirittura un weekend alle terme.

Il grande vantaggio sarà la possibilità per il destinatario del dono di poter scegliere personalmente la struttura che preferisce. Ovviamente, sempre se compresa tra le offerte. Per i più avventurosi, poi, vi sono addirittura cofanetti regalo che offrono la possibilità di correre in pista o praticare sport adrenalinici.

Penna stilografica

Niente di più semplice per far felici i nostri amici. Un regalo dal valore simbolico eccezionale, da portare sempre con sé. L’idea giusta per sfoggiare classe ed eleganza con cui firmare il prossimo contratto di lavoro. Dunque, ecco cosa regalare a una laurea con 100 euro a disposizione per rendere omaggio a chi ci vuole bene.

