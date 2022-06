Le scarpe come i sandali ci piacciono molto. Questo perché indossarli vuol dire finalmente essere entrate nella stagione calda, le cui temperature permettono di far respirare i piedi. Indossando i sandali ci sentiamo più libere e fresche, tanto che ci piacerebbe abbinarli all’outfit in ogni momento della giornata. E non solo per gli eventi informali, ma anche per quelli più eleganti. Questo è certamente possibile. Basta prendere nota di alcuni consigli mirati. Che aiuteranno a scegliere la scarpa più adatta per il giorno o per la sera. Evitando anche di commettere brutte cadute di stile e di cattivo gusto.

Ecco quali sandali indossare giorno e sera con vestiti eleganti più 3 consigli utili a evitare errori di stile

Possiamo scegliere i sandali da giorno, perfetti con vestiti eleganti, orientandoci su modelli a tacco basso. In questo modo, gambe e piedi non si stancheranno troppo. Per l’abito da sera possiamo invece osare un tacco più alto. Dovremo fare attenzione a puntare su un modello che sia perfettamente conforme alla forma del nostro piede. La calzata, dunque, non dovrà essere troppo stretta ma neanche troppo larga. Quest’ultima, in particolare, potrebbe far apparire il piede sgraziato.

Per l’abito elegante da giorno possiamo optare per colori sobri come il beige e il crema. Sempre di moda invece il nero, ideale per la sera. Interessante anche il rosso. Molto bene i modelli in pelle. Permesso inoltre il laccato per la sera. Dunque, ecco quali sandali indossare giorno e sera su outfit eleganti. Vediamo ora 3 consigli utili a evitare errori che intaccano il buon gusto.

Consigli contro il cattivo gusto

Se vogliamo essere eleganti con i sandali, dobbiamo assolutamente evitare di sceglierli di gomma. Questo materiale, infatti, dovrebbe essere esclusivamente riservato alla spiaggia o alla piscina. Il secondo errore da non commettere verte sulla scelta del modello alla schiava in alcune condizioni. Si tratta dei sandali allacciati al polpaccio. Questi sono da evitare, infatti, in caso di polpacci robusti e bassa statura. Non farebbero altro che accorciare ulteriormente la figura e renderla anche tozza. I sandali alla schiava non vanno inoltre bene con gli abiti lunghi, che li coprono.

Terzo e ultimo errore è la scelta di sandali con la punta aperta sull’alluce. Non conferiscono fascino, soprattutto se le dita dei piedi non sono affusolate.

