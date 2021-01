Fare un regalo è spesso difficile perché si può rischiare di non fare la scelta giusta. Lo shopping per gli altri non è mai facile, soprattutto in questo periodo di restrizioni all’apertura dei negozi. I fiori sono un’ottima scelta per esprimere cortesia e gratitudine verso una persona cara. Generalmente un omaggio floreale è sempre accettato con grande piacere da tutti. Ci sono però delle situazioni che possono creare imbarazzo e sono quindi da evitare. In questo articolo vedremo proprio i 3 errori da non fare assolutamente quando si regalano dei fiori.

Fare attenzione al numero

Il galateo indica uno dei 3 errori da non fare assolutamente quando si regalano dei fiori. Questi ultimi, infatti, non devono mai essere di numero pari. Questa usanza sottolinea l’importanza ed il significato profondo di un omaggio floreale. Distinguendolo da oggetti di uso comune che si regalano normalmente in numero pari. I calzini, ad esempio, sono sempre in coppia mentre le uova si misurano a dozzine. L’etichetta prevede anche che i fiori non siano mai meno di sette e preferibilmente almeno undici. Regalare un singolo fiore, come ad esempio una rosa rossa, è un’usanza accettata solo tra giovani fidanzati. Un presente di classe per una persona adulta prevede quindi un mazzo formato da una quantità convincente di fiori. In numero rigorosamente dispari.

Un colore da evitare

Il giallo ricorda le assolate giornate estive e spesso evoca momenti felici. Associato ad un fiore può, però, assumere significati diversi e non sempre graditi. Tra i 3 errori da non fare assolutamente quando si regalano dei fiori c’è proprio quello di sbagliare il colore. Le rose gialle, ad esempio, simboleggiano gelosia e possessività. Spesso sembrano preludere ad un possibile tradimento. Non certo, quindi, un messaggio beneaugurante! Anche il girasole, con i suoi bellissimi petali gialli sembrerebbe di cattivo auspicio. Secondo la tradizione, infatti, simboleggia falsità sia negli affari che in amore. Insomma, due ottimi motivi per non regalare fiori di colore giallo ad una persona cara.

3 errori da non fare assolutamente quando si regalano dei fiori

Il terzo dei 3 errori da non fare assolutamente quando si regalano fiori riguarda il significato legato alle varie piante. La calendula, ad esempio, è tradizionalmente associata alle sofferenze ed alle pene d’amore. La lavanda alla solitudine e l’ortensia al distacco. Certamente tutti messaggi poco piacevoli e ben lontani dalle intenzioni di chi intende porgere un regalo gradito. Non dimentichiamo poi che i fiori assumono significati diversi a seconda della cultura locale. In Giappone, ad esempio, si usa regalare crisantemi per celebrare nascite e fidanzamenti. Nella cultura occidentale, invece, questo fiore è tipico delle cerimonie funebri.