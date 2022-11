3 dritte di stile imperdibili per arredare al meglio un angolo vuoto della camera da letto

L’arredamento è una delle parti fondamentali della nostra casa. Scegliere gli armadi giusti, le poltrone o le tende può davvero stravolgere l’intera faccia di una casa. Talvolta, però, può bastare anche il minimo particolare per cambiare l’aspetto di un’abitazione. Questo è proprio ciò che accade a chi non lascia nulla al caso, neanche gli angoli.

Capita spesso, soprattutto nelle camere da letto, che, dopo aver sistemato il letto e i mobili, rimangano spazi vuoti. A volte, infatti, non si ha idea di come sistemare quell’angolo, e allora si opta per lasciarlo vuoto. Per sistemare questi angoli, però, basterebbe davvero qualche piccolo aggiustamento. Con i consigli giusti, infatti, sarà possibile trasformare totalmente uno spazio prima vuoto in un angolo per leggere o, semplicemente, rilassarsi. Scopriamo insieme i migliori consigli per scegliere i complementi d’arredo senza spendere troppo.

3 dritte di stile imperdibili con cui potremo abbellire gli spazi inutilizzati della nostra casa, per uno stile elegante o più casual e spartano

La camera da letto è, soprattutto, un luogo che deve ispirare calma, tranquillità e relax. Per questo motivo, un’idea perfetta sarà trasformare un eventuale angolo vuoto in uno spazio di lettura. Per farlo, avremo bisogno essenzialmente di 3 complementi d’arredo. Il primo è una poltrona.

Potremo sceglierla in velluto o in tessuto, per un ambiente più caldo e confortevole. Altrimenti potremo anche comprarla in vimini, facile da pulire e perfetta per uno stile assolutamente più country chic. Per abbellirla, potremo anche posizionarvi al di sopra un piccolo cuscinetto, del colore che meglio si abbinerà al nostro arredo.

Un elemento che aumenta lo spazio e la luce

Oltre alla poltrona, non potremo assolutamente dimenticare di inserire nella nostra stanza uno specchio. Anche se ne avremo già uno, non dovremo farci problemi ad inserirne un altro nella stanza, per un semplice motivo. Gli specchi, infatti, aiutano a rendere gli spazi otticamente più grandi e, soprattutto, luminosi. In questo modo, pur avendo inserito altri complementi d’arredo nella stanza, riusciremo a far sembrare gli spazi più ampi. E, conoscendo i trucchi di pulizia migliori, sarà facile tenere puliti anche gli specchi più antichi.

In più, è innegabile che uno specchio sia un elemento sempre di grande stile ed eleganza. Va da sé, però, che dovremo sceglierlo dello stile già presente nella nostra stanza. Ad esempio, per una stanza chic ma non troppo elegante, potremo optare per un bellissimo specchio di rafia.

Coperta o tappeti

L’ultimo inserto che potremmo inserire nel nostro meraviglioso angolo relax ha una doppia utilità. Stiamo parlando della coperta, che potremo utilizzare per proteggerci dal freddo nelle giornate invernali, ma non solo. La coperta, infatti, ci servirà anche come elemento d’arredo da tenere piegato o appoggiato, in maniera artificiosamente casuale, sullo schienale della poltrona.

Altrimenti, sempre per rendere più caldo e confortevole il nostro angolo lettura, potremo posizionare sotto la nostra poltrona un bel tappeto. Anche questo complemento d’arredo, infatti, ci aiuterà a rendere il tutto più accogliente, e non farà altro che aumentare il nostro relax. Con queste 3 dritte di stile imperdibili è facile capire che, per dare un nuovo volto alla nostra casa, non è necessario spendere troppi soldi.