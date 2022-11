3 passaggi per pulire uno specchio antico perfettamente

Così delicato così bello, uno specchio antico è di valore e nessuno vorrebbe rovinarlo. Tanto elegante quanto raffinato, uno specchio antico è un elemento d’arredo, culturale e utile per specchiarsi. Che sia grande, piccolo, da terra o da parete, pulire uno specchio antico richiede passaggi soddisfacenti.

Esistono tantissime forme per gli specchi di antiquariato: orizzontale, verticale, rettangolare e ovale. Ma tutti si lavano nello stesso e identico modo. I più diffusi sono gli specchi vintage con cornice di legno dorato: oggetti unici, originali e rari. Tutte le persone che ne hanno uno lo curano con amore e non si possono permettere di ossidarlo. Il modo perfetto esiste, proprio perché gli specchi antichi sono di valore.

Non bisogna solo pulire il vetro ma anche occuparsi di lavare la cornice. Pulire uno specchio sporco, opacizzato o macchiato non fa differenza: il risultato è lo stesso e non lascia gli aloni. Sappiamo tutti che a volte la ruggine o lo sporco possono causare problemi. Quale soluzione è utile per risolvere? Ecco 3 passaggi per pulire uno specchio antico velocemente e in modo impeccabile.

Cos’è uno specchio antico e che differenza c’è con uno moderno

Il primo specchio antico risale al 3000 A.C. ed è stato creato in Turchia. Considerati oggetti divini, all’epoca, avevano una funzione culturale e venivano usati per rituali sacri.

Gli specchi antichi si differenziano nei seguenti stili poiché nati in determinati luoghi o epoche legate a movimenti artistici e letterari:

egizi;

veneziani;

francesi;

barocco;

rococò;

neoclassici;

vittoriani;

art neveau;

art déco.

L’oggetto che dona eleganza all’ambiente della casa è lo specchio, che sia antico o moderno. Il primo è di qualità e ricorda la società del passato. Per riconoscerlo e fare la verifica della sua autenticità non è così facile come si pensa, molti riescono a camuffare e truffare i clienti che lo acquistano.

A differenza dello specchio moderno, non è liscio o uniforme in modo completo. Infatti, notiamo un cenno di ossidazione formato da macchie nere a causa degli anni passati e dell’usura.

Cosa serve per pulire oggetti di antiquariato e vintage

Per pulire oggetti vintage o di antiquariato come gli specchi antichi occorre organizzare i prodotti naturali da usare e il procedimento. Acqua, aceto e alcol sono indispensabili. L’ultimo per disinfettare, l’aceto per lucidare e profumare e l’acqua per lavare. Nel dettaglio, poi, serve un panno per pulire e un pezzo di carta per asciugare.

Ogni quando si dovrebbe pulire lo specchio

In particolare, bisogna pianificare un trattamento che include una pulizia dello specchio antico almeno una volta ogni settimana. Di conseguenza, dovranno verificarsi quattro pulizie mensili.

Errori e cosa non usare per pulire la cornice e il vetro

La cornice dello specchio antico è importante quanto il vetro dello specchio in se, poiché è la parte che caratterizza l’oggetto di arredamento. Spesso ci confondiamo e usiamo lo stesso processo per pulire uno specchio moderno. Invece, così facendo, andiamo incontro a degli errori.

Ci sono delle cose da non fare assolutamente per pulire la cornice di uno specchio antico. Per cui, per la cornice, è necessario eliminare prodotti come la soda, la candeggina, il sale o i prodotti chimici in generale, per esempio i vari detersivi per pulire casa o i piatti. Tra l’altro, quando la cornice si rovina esistono svariati modi per ridare vita agli oggetti di antiquariato e vintage.

I 3 passaggi per pulire uno specchio antico rovinato o ossidato, grande, di legno, di valore, ovale e rettangolare

Per prima cosa occorre munirsi di un panno. Il primo passaggio per lavare uno specchio antico si riferisce alla prima passata con l’alcol, il quale disinfetta e pulisce. È opportuno lavare lo specchio antico una seconda volta con l’aceto, l’ingrediente utile per profumare e lucidare.

Infine, il terzo passaggio consiste nell’usare un pezzo di carta bagnato con acqua e passarlo sullo specchio antico. Tutti e 3 i passaggi si effettuano sia per il vetro che per la cornice poiché i prodotti usati sono adeguati a entrambe le parti dello specchio.

Ci sono anche altri procedimenti che aiutano a eliminare le macchie di ruggine in modo che non si formano più. Ma non in tutti i casi gli ingredienti utilizzati per il vetro vanno bene per la cornice, e viceversa. Quindi, ricapitolando si deve:

disinfettare vetro e cornice con panno e alcol; pulire e lucidare vetro e cornice con panno e aceto; lavare vetro e cornice con pezzo di carta e acqua.