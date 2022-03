In questi giorni gli appassionati di cucina sono alle prese con la preparazione di moltissimi dolci. Stiamo cucinando zeppole, frittelle, chiacchiere e molto altro. Sono tutte ricette buonissime, ma decisamente elaborate e delicate. Per questo motivo, molte persone sono alla ricerca di dolci facili da preparare e che richiedono pochissimi ingredienti. Oggi ne scopriremo uno davvero incredibile. Infatti, non servono forno e cottura per questo dolce velocissimo e adatto anche ai meno esperti. Una ricetta decisamente furba e ad alto impatto scenografico, a base di cioccolato, che ci farà letteralmente impazzire.

Gli ingredienti per la torta bianconera senza cottura

Il dolce facile e veloce, di cui parleremo oggi, è la torta bianconera a base di cioccolato. Per prepararne una da 8 porzioni ci serviranno:

250 g di biscotti al cioccolato;

80 ml di olio di semi;

500 g di ricotta fresca;

350 ml di panna liquida;

50 g di cocco grattugiato;

80 ml di latte;

5 g di agar agar;

40 g di cacao amaro;

100 g di zucchero a velo.

Non servono forno e cottura per questo dolce veloce e facile da preparare a base di cioccolato che farà letteralmente innamorare tutta la famiglia

Tritiamo i biscotti al cioccolato e mescoliamoli con l’olio di semi. Amalgamiamo bene e spostiamo la base del dolce in una tortiera con cerniera. Compattiamo tutto con una spatola e mettiamo a riposare in frigo per 20 minuti.

Mentre aspettiamo, facciamo sciogliere l’agar agar in polvere per 5 minuti e iniziamo a lavorarlo con 50 ml di panna tiepida. Completata l’operazione, prendiamo una terrina e mescoliamo la ricotta con lo zucchero. Aggiungiamo anche il resto della panna montata e amalgamiamo il tutto.

Adesso dividiamo la base di ricotta in due parti uguali. In una mettiamo metà gelatina e il cocco. Nell’altra mettiamo il cioccolato sciolto nel latte e il resto dell’agar agar mischiato alla panna.

Ora è il momento di tirare fuori dal frigo la base di biscotti. Sopra di essa disponiamo alternativamente uno strato di cocco e gelatina e uno di impasto al cioccolato. Ripetiamo fino alla fine degli ingredienti. Non ci resta che mettere la torta in frigo per un paio d’ore per aspettare che si solidifichi.

Se siamo particolarmente golosi, prima di andare in tavola possiamo aggiungere un’altra spolverata di cocco e qualche scaglia di cioccolato fondente.

