Per iniziare bene la giornata, la mattinata dovrebbe essere il più possibile priva di stress. Per molti, tuttavia, è vero il contrario, la mattina diventa stressante perché si fanno degli errori che andrebbero evitati.

Iniziare la mattinata in modo rilassato e con il piede giusto, ci farà passare l’intera giornata con un sentimento positivo, non irritati e senza stress.

Per farlo però dobbiamo seguire alcuni consigli ed evitare 7 errori comuni. Scendiamo nei dettagli.

7 errori comuni mattutini da non fare per iniziare bene la giornata, possibilmente priva di stress

Quando suona la sveglia al mattino, il primo errore da non fare è spegnerla e girarci dall’altra parte. Anche se i pochi minuti di sonno in più ci fanno sentire bene, sonnecchiare ha un effetto negativo, perché ci fa sentire ancora più stanchi.

Dovremmo dunque evitare di sonnecchiare e alzarci subito, appena suona la sveglia.

Il secondo errore da non fare è iniziare la giornata con il nostro smartphone. Evitiamo lo stress digitale al mattino, senza controllare email, Whatsapp o notifiche varie. Per evitare la tentazione di guardare il telefono, possiamo spegnerlo o metterlo in modalità aereo; in questo modo non saremo tentati di controllare.

Il terzo errore da non fare e alzarsi tardi.

Al mattino, ogni minuto in più a letto è prezioso, ma dovremmo comunque impostare la sveglia un po’ prima. Più tardi ci alziamo e meno tempo abbiamo per fare colazione e prepararci, iniziando già stressati al mattino.

Alzandoci prima ci prendiamo un po’ di tempo per noi, facendo colazione con calma, meditando, facendo yoga e impegnandoci nella routine quotidiana.

Altri sbagli da non fare

Tra i 7 comuni errori mattutini il quarto da non fare è lasciare le persiane chiuse. Apriamo le persiane e sfruttiamo la luce.

Il quinto errore da non fare è bere subito il caffè, appena svegli.

Il motivo? Poco dopo il risveglio, il corpo produce più cortisolo, noto anche come ormone dello stress. La cosa più efficace è aspettare almeno un’ora dopo il risveglio prima di bere il primo caffè, affinché sia efficace.

Il sesto errore da non fare è usare troppo zucchero al mattino.

Pane e crema alle nocciole, corn flakes dolci, yogurt alla frutta o miscele di muesli, ad esempio, contengono molto zucchero.

Cacao e succhi contengono anche più zucchero del previsto. Il succo di frutta può contenere tanto zucchero quanto una bibita gassata.Gli esperti di nutrizione raccomandano quindi di mangiare frutta fresca invece di bere succhi di frutta. Per questo dobbiamo preparare una colazione sana e nutriente.

Il settimo errore è lavarsi i denti prima di colazione. Per eliminare l’odore sgradevole in bocca, molti si lavano i denti non appena si alzano.

Tuttavia, è più importante lavarsi i denti solo dopo aver mangiato. Se ci svegliamo con un cattivo gusto, possiamo sciacquare la bocca con acqua e collutorio.

