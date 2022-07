Ogni anno arriva il momento di affrontare la tanto odiata prova costume. Purtroppo, molte donne hanno il timore di mostrare il proprio corpo in spiaggia. Ogni persona possiede la propria fisicità con caratteristiche e difetti che ci rendono unici. Nessuno dovrebbe mai vergognarsi delle proprie forme. Tuttavia, per molti è così e il momento di mostrarsi in spiaggia può portare ansie e paure. Tra i più comuni punti deboli delle donne ci sono pancia e fianchi. Nascondere le proprie forme in spiaggia può essere difficile, ma può aiutare scegliere il costume più adatto a noi. Questo ci permetterà di valorizzare la nostra figura ad ogni età, celando qualche piccolo difetto che ci mette in imbarazzo. Oggi proporremo 3 soluzioni che potrebbero farci sentire a nostro agio con stile ed eleganza.

3 costumi da bagno da donna che snelliscono e nascondono pancia e fianchi anche a 50 anni

Per nascondere la pancia senza invecchiare la figura possiamo ricorrere a qualche piccolo trucco. Non tutte le donne amano il costume intero, ma fortunatamente possiamo optare anche per il bikini. Uno tra i modelli più di tendenza in questo periodo è il bikini a vita alta. Perfetto da indossare ad ogni età, questo costume ci aiuta a nascondere i rotolini di troppo mettendo in risalto le curve naturali del corpo. Consigliamo di scegliere un modello in tinta unita e in tessuti leggeri. Possiamo scegliere una culotte a vita alta perché copre la pancia e snellisce i fianchi. Infine, per attirare l’attenzione sul top, consigliamo di scegliere un reggipetto con colori appariscenti e fantasie.

Intero e peplo

È considerato un porto sicuro da molte donne. Il costume intero, soprattutto se nero, armonizza la figura celando la pancia. Per dare originalità al look ed essere sempre alla moda, scegliamo un costume dallo stile originale. Ad esempio, sono perfetti i modelli asimmetrici come i monospalla impreziositi da applicazioni e volant che attirano l’attenzione sulla parte alta della figura. Inoltre, se scegliamo un modello basic optiamo per uno scollo a V in grado di valorizzare il décolleté.

Infine, teniamo presente anche il costume con peplo. Questo modello torna di moda e copre dolcemente i fianchi. Il costume peplo è infatti perfetto per le donne che hanno un fisico a pera o a clessidra.

Cut out

Tra i 3 costumi da bagno da donna che snelliscono non possiamo non citare i modelli cut out. Siccome non possiamo nascondere troppo in spiaggia, una strategia per celare i nostri difetti è cercare di attirare l’attenzione altrove. Possiamo ottenere questo risultato con un costume da bagno cut out. Interi o a 2 pezzi, i costumi cut out sono caratterizzati da tagli che lasciano intravedere una porzione di pelle. Nel nostro caso, può essere utile acquistare un modello cut out che metta in risalto la parte superiore e quindi il décolleté.

