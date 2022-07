Quando acquistiamo alcuni ingredienti, spesso pensiamo a specifiche pietanze e piatti della tradizione. Ad esempio, caffè e mascarpone portano subito la nostra mente al tiramisù. Questo goloso e cremosissimo dolce nella ricetta originale si prepara con mascarpone, caffè, savoiardi e pochi altri ingredienti. Tuttavia, il tiramisù si presta a moltissime altre varianti facili e veloci da preparare. Oggi vogliamo suggerire una ricetta estiva con questi 2 ingredienti, perfetta da gustare durante le giornate più calde. Se vogliamo stupire gli ospiti con un dolce diverso dai soliti tiramisù e creme al caffè, questa ricetta è ciò che fa per noi. In questi giorni di caldo torrido, sentiamo il bisogno di consumare cibi freschi. Un buon dolce estivo può essere un’idea per trovare un po’ di sollievo.

Ingredienti

350 g di biscotti integrali;

300 g di mascarpone;

100 ml di caffè;

300 ml di panna fresca liquida;

150 g di burro;

90 g di zucchero a velo;

70 g di zucchero di canna;

cacao q.b.

Al posto di tiramisù e crema al caffè, con il mascarpone prepariamo questa golosa torta fredda senza cottura

Per prima cosa, prepariamo il caffè con la moka e facciamolo raffreddare completamente. A questo punto, facciamo sciogliere il burro e tritiamo finemente i biscotti secchi integrali. Trasferiamo i biscotti tritati in un recipiente ed aggiungiamo lo zucchero di canna e il burro fuso.

Mescoliamo per bene gli ingredienti e trasferiamoli su una teglia con cerniera foderata con carta da forno. Creiamo così la base per il nostro dolce distribuendo il composto in modo uniforme livellandolo con un cucchiaio. Riponiamo lo stampo nel frigorifero e lasciamolo riposare mentre prepariamo la crema.

Versiamo il mascarpone, il caffè e lo zucchero a velo in un recipiente. Amalgamiamo gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea. Montiamo la panna con lo sbattitore elettrico e fermiamoci quando avrà raggiunto una consistenza compatta.

Uniamo la panna montata alla crema al mascarpone facendo attenzione a non smontare il composto. Incorporiamo gli ingredienti usando una spatola e versiamo il tutto sulla base di biscotti. Livelliamo la superficie con un cucchiaio e riponiamo la torta nel frigorifero per circa 2 ore, in modo diventi fresca e possa insaporirsi. Quando arriva il momento di servire la torta, spolverizziamoci sopra del cacao amaro.

Consigli

Al posto di tiramisù e crema al caffè proviamo questo fresco dolce dal gusto strepitoso. Possiamo decidere di arricchire la torta usando un trito di frutta secca da distribuire sulla superficie. Possiamo usare nocciole, mandorle e pistacchi, ma anche noci o arachidi. Conserviamola nel frigorifero al massimo per 2 giorni e serviamola ben fredda.

