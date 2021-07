Scegliere il costume più adatto a noi è una questione estremamente personale. Infatti, non esiste il costume perfetto ma dipende tutto dai nostri punti di forza e dai nostri punti deboli.

Tendenzialmente, dopo i 50 anni la pelle inizia a cedere e con essa anche il décolleté. In un precedente articolo, abbiamo svelato dei semplici trucchi per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni.

Oggi la Redazione vuole dare dei pratici consigli. Abbiamo scelto i 3 migliori costumi da bagno per valorizzare il fisico a 50 anni facendo leva sui punti di forza che vogliamo evidenziare. Scopriamo insieme quali sono e perché sceglierli è davvero una buona idea.

I 3 migliori costumi da bagno per valorizzare il fisico a 50 anni

Il primo da noi suggerito è il tankini. Il tankini è un modello di costume da bagno che è la giusta via di mezzo tra un costume intero e un bikini. È composto da una canotta dalla lunghezza variabile e uno slip o una culotte.

La canotta può essere portata più o meno lunga a seconda dei nostri gusti e delle nostre esigenze. Questa può allungarsi fino alla vita nascondendo alcuni punti critici come la pancia, che dopo i 50 anni tende purtroppo a rilassarsi.

Queste caratteristiche lo rendono un capo molto comodo da usare per chi non vuole nascondersi in un costume intero, ma non osa con il bikini.

Costume intero

Il costume intero è un vero e proprio passe-partout. Indossandolo non correremo mai il rischio di essere fuori luogo in spiaggia. Dobbiamo però prestare attenzione alla nostra fisicità per scegliere il modello più adatto a noi.

Ad esempio, se il nostro décolleté ha ceduto con il passare del tempo, scegliamo un costume con il taglio sotto il seno. Inoltre, cerchiamo un modello dotato di ferretto e un po’ d’imbottitura.

Se abbiamo un décolleté importante invece evitiamo costumi che si allacciano dietro al collo. Questi ci porterebbero a tenere una postura curva e farci venire mal di schiena.

Infine, se abbiamo il seno piccolo, non scegliamo modelli olimpionici ma piuttosto quelli con una scollatura profonda. I modelli olimpionici tendono ad appiattire le forme, mentre la scollatura profonda valorizza il décolleté.

Non rinunciamo al bikini

Essere over 50 non significa per forza rinunciare al bikini. Se il nostro fisico lo permette, possiamo osare senza problemi. La Redazione comunque consiglia alcune cautele.

Ad esempio, evitiamo perizoma e slip eccessivamente sgambati. Scegliamo uno slip alto se il nostro addome è leggermente rilassato. I modelli di reggiseno a triangolo e push-up sono perfetti se abbiamo poco seno.

Se cerchiamo di evidenziare il seno, optiamo per un modello annodato sul collo o davanti. Se vogliamo invece fare apparire il seno più piccolo, scegliamo un reggiseno con le spalline più larghe.