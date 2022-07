L’estate è la stagione del mare e delle vacanze. Chi di noi deve ancora aspettare sta contando le ore che lo separano dalla partenza. Le splendide giornate di luglio ci portano a trascorrere del tempo al mare o in piscina per sopportare più facilmente il caldo. Quando compriamo un costume da bagno abbiamo a disposizione diversi modelli e tessuti tra cui scegliere. Scegliere il costume giusto può aiutarci a valorizzare il fisico mettendo in risalto i nostri punti di forza. Tuttavia, come ogni capo d’abbigliamento dopo averlo utilizzato dobbiamo lavarlo.

A differenza dei classici capi che indossiamo in città, il costume da bagno in spiaggia si riempie di sabbia. Inoltre, dobbiamo fare i conti con possibili macchie di creme solari, ma anche con il cloro e la salsedine. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare come lavare il nostro costume da bagno nel modo migliore e qualche trucco per rimuovere facilmente la sabbia.

2 trucchi per togliere velocemente la sabbia dal costume da bagno e come lavarlo a mano e in lavatrice senza rovinarlo

La sabbia penetra nelle fibre del costume da bagno. Se non la rimuoviamo, questa può danneggiare non solo il costume ma anche la nostra lavatrice. Ecco perché prima di procedere sarebbe necessario rimuovere quanta più sabbia possibile dal capo. Per prima cosa, scuotiamo energicamente il costume da entrambi i lati prima di lavarlo. In questo modo, potremo rimuovere la maggior parte dei granelli. Dopodiché, usiamo il borotalco. Questo prodotto che molti usano per la cura della pelle è in grado di assorbire l’umidità e di rendere più semplice la rimozione della sabbia. Cospargiamo il costume con il borotalco e lasciamolo agire per mezz’ora. A questo punto, usiamo una spazzola dalle setole morbide per eliminare facilmente la sabbia. In alternativa, al posto della spazzola utilizziamo il getto d’aria fredda di un asciugacapelli per ottenere lo stesso risultato.

Come lavarlo

Dopo aver visto 2 trucchi per togliere velocemente la sabbia, scopriamo come lavare il nostro costume. Se usiamo la lavatrice, sarà opportuno scegliere il lavaggio delicato. Dopo aver tolto quanta più sabbia possibile dal costume, mettiamolo in appositi sacchetti proteggi bucato e procediamo con il lavaggio.

Se invece scegliamo di lavare il costume da bagno a mano, pretrattiamo eventuali macchie con un mix di bicarbonato e sapone di Marsiglia. Lasciamo agire il prodotto per un’ora e poi laviamo il costume strofinandolo delicatamente. Risciacquiamolo con acqua fredda e facciamolo asciugare.

Consigli

Per non rovinare il costume da bagno è importante farlo asciugare all’aria senza esporlo al sole. In questo modo, non correremo il rischio che la luce solare possa farlo ingiallire o scolorire. Inoltre, è opportuno lavare il costume dopo ogni singolo utilizzo se vogliamo mantenerlo a lungo, poiché la salsedine tende a danneggiare i tessuti.

