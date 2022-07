Il tradizionale periodo in cui le attività manifatturiere del Paese si fermano per le ferie, resta sempre agosto. Nonostante il turn-over e le ferie scaglionate, la maggior parte delle aziende italiane chiuderà i battenti ad agosto. Molti dovranno quindi rivolgersi, nel caso non avessero pianificato in precedenza, ad offerte last minute, ad agosto sempre comunque poco economiche. Inoltre si rischia di trovarsi imbottigliati nel traffico e di godere ben poco la tranquillità del mare perché la spiaggia è affollata. Ecco quindi due località dirimpettaie dello Stivale che assicurano mare cristallino, buon cibo e prezzi formato famiglia.

Ad agosto si può andare in vacanza al mare con i bambini all’estero dove parlano spesso italiano

Partendo da Bari, è possibile raggiungere in traghetto la costa albanese. In alternativa si può utilizzare l’aereo con voli giornalieri.

L’Albania ha un territorio e un patrimonio naturalistico veramente degno di essere visitato. Dalle montagne al mare, il Paese che affaccia sullo Ionio, riserva scenari mozzafiato. La riviera più celebre è forse quella di Saranda, la più vacanziera e modaiola delle località di mare. Saranda è anche una meta trafficata soprattutto in agosto ed in questo mese meglio optare per altri luoghi costieri. Ad esempio Borsh è una località ideale per le vacanze con bambini. La spiaggia attrezzata ha ombrelloni e lettini, mai troppo vicini fra loro. Gli stabilimenti balneari sono realmente poco costosi così come le strutture ricettive. La spiaggia di ghiaia contribuisce a rendere il mare molto pulito. In mare si può praticare canoa, sci d’acqua e gli sport velici.

La spiaggia di Himara

Altra località formato famiglia è Himara, nella costa albanese meridionale. La spiaggia è ricca di servizi e quindi perfetta per le famiglie. Ad Himara si arriva con l’autobus dall’aeroporto oppure in traghetto. Lo scenario naturale che ci si presenta è degno di mille scatti fotografici: alle spalle del mare il territorio collinare ricco di ulivi. Scendendo si trova la spiaggia di sabbia fine che è lambita da un mare trasparente e pulito. Gli stabilimenti così come gli hotel sembrano resort ma i prezzi sono da piccola pensioncina. Himara, poi, è una città molto antica. Sono degni di visita il Castello omonimo, la chiesa della Vergine o la chiesa di Kasopitra .

Ricordiamoci poi, che la cucina albanese è eccellente e l’olio prodotto è rinomato in tutto il Mondo.

Ad agosto si può andare in vacanza in Albania: Himara e Borsh sono una un’occasione da non perdere.

