Abbiamo tutti un problema essenziale quando dobbiamo fare la valigia: la mancanza di spazio. Ci troviamo, infatti, spesso a viaggiare con valigie di dimensioni sempre più ridotte.

Che sia per un weekend lungo, un viaggio di lavoro o le vacanze estive, il momento di preparare i bagagli è abbastanza stressante.

Pensando ad ogni evenienza, la quantità di vestiti, di scarpe e di oggetti da dover portare con noi aumenta man mano che ci si pensa.

Per questo serve non poca organizzazione per massimizzare gli spazi all’interno del nostro trolley preferito.

Ecco come creare più spazio in valigia in modo facile e veloce quando abbiamo molti vestiti, oggetti e scarpe da portare con noi in vacanza e nei viaggi

Il primo consiglio che possiamo dare è quello di utilizzare degli organizer. Sono l’accessorio più utile per chi ha la necessità di viaggiare spesso per pochi giorni. Le loro dimensioni ridotte aiutano a dividere e organizzare gli spazi.

Inoltre alcuni set sono composti anche da borse per la lavanderia, in modo avere uno spazio apposito per i vestiti da lavare al rientro.

Un metodo meno convenzionale per organizzare la propria valigia è quello di arrotolare i vestiti. Infatti sarà possibile salvare molto spazio usando questa tecnica, rendendo il tutto anche più organizzato.

Ci sono, però, alcuni capi difficili da arrotolare perché più pesanti. In questo caso consigliamo di piegare oppure stendere i vestiti più spessi alla base. Cerchiamo di piegare il meno possibile, perché aumentando lo spessore diminuisce anche lo spazio. Inserire i calzini all’interno delle scarpe è un altro ottimo trucco.

Se la quantità di vestiti è davvero troppa per il nostro bagaglio, si possono utilizzare i sacchetti sottovuoto con pompa, che ci permetteranno anche di mantenere i vestiti in ordine.

Anche una buona organizzazione degli oggetti è importante

In generale, inserire accessori di piccole dimensioni all’interno di borse, scarpe e altri spazi più ampi è il modo migliore per non rinunciare a nemmeno un centimetro.

Per quanto riguarda i gioielli, portaoggetti pieghevoli e piatti, in modo da poterli facilmente inserire nella valigia senza che si rovinino.

Libri, riviste e oggetti dalla superficie piatta sono adatti ad essere inseriti all’interno delle tasche del trolley. Dunque, ecco come creare più spazio in valigia con pochi accorgimenti adatti a tutti.

In ogni caso, prima di partire per un viaggio è sempre consigliabile valutare esattamente cosa portare con noi. Spesso prendiamo in considerazione anche molti oggetti e abiti che finiscono nel dimenticatoio arrivati a destinazione.

