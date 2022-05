Tutti noi abbiamo sognato una vacanza di lusso. Soprattutto nell’era dei social media, vediamo travel bloggers in meravigliosi alberghi. Ma quando andiamo a vedere il listino prezzi, è sempre estremamente alto. Ci sembra, quindi, un desiderio impossibile da realizzarsi senza spendere un occhio della testa.

Invece la possibilità c’è. In Italia, purtroppo l’hotel 5 stelle più economico costa circa 130 euro e si trova a Torino. Si tratta infatti del Grand Hotel Sitea, con il famoso Ristorante Carignano.

Per avere una vacanza economica, ma senza rinunciare al comfort dobbiamo quindi spostarci in giro per il Mondo. All’estero, soprattutto in Asia e in Medio Oriente ci sono diversi hotel di lusso che in alcuni periodi dell’anno vengono a costare molto poco. Alcune strutture possono arrivare anche a costare meno di 30 euro a notte. Stiamo parlando ovviamente di hotel che rispettano uno standard molto alto.

Ecco 3 economici hotel di lusso all’estero per una vacanza 5 stelle spendendo poco

Il primo hotel di cui parliamo è il Novotel di Ahmedabad. Situato in India, l’hotel è principalmente preferito per viaggi di lavoro. Nonostante ciò, questa struttura offre comfort di ogni tipo. Tra i servizi troviamo una piscina all’aperto, una SPA e un ristorante giapponese e coreano. Vicino all’aeroporto, il Novotel Ahmedabad arriva a costare meno di 30 euro a notte per una doppia.

Il secondo hotel si trova invece ad Ankara, in Turchia. Parliamo dell’Hotel Ickale, che offre una SPA, un bagno turco e una vasca idromassaggio. I prezzi possono variare da circa 40 euro per una camera doppia a 75 euro per una suite a notte. Le camere dispongono di terrazze che danno sulla città. Molte delle camere comprendono già l’utilizzo dei servizi benessere. Una vera e propria vacanza di lusso con poco più del prezzo di una cena.

Infine, ci spostiamo in Messico dove il 1970 Posada Guadalajara by Hilton ci accoglie in tutto il suo grande stile. A pochi minuti dal World Trade Center, questo hotel offre tutti i servizi di un hotel 5 stelle a circa 70 euro. Una palestra, room service e servizio di concierge 24 ore su 24. Una meraviglia nel cuore di Guadalajara da non perdere.

