3 colori di capelli 2023 che non invecchiano e illuminano il viso: le tinte più richieste dal parrucchiere!

Quali sono le colorazioni che rendono i tuoi capelli un’opera d’arte? Gli hair stylist ci svelano le nuove mode della primavera estate. Sono tre tinte che vanno fortissimo al momento e che migliorano l’immagine togliendo anni alla carta d’identità. Vediamo i trend per capelli perfetti e al passo coi tempi.

La moda attuale si concentra anche sui capelli. Non è solo il giusto taglio a valorizzare la figura, ma anche il colore perfetto. Le nuances della primavera estate 2023 si fanno vivaci e intriganti. Con la mano esperta del parrucchiere potrai applicarle in sicurezza e osservarti allo specchio finalmente ringiovanita. In particolare, ci sono tre colori che stanno spopolando e che molte vorrebbero provare. Vediamo le tinte più richieste di questo e del prossimo periodo.

3 colori di capelli 2023 che non invecchiano: il cherry cola

Il nero torna di moda e si ripropone in una variante dolce e golosissima. Si tratta del cherry cola, che impazza per le strade. Questa tendenza prevede di realizzare sulla chioma scura dei riflessi ciliegia o amarena. La prerogativa è che il nero di base sia lucidissimo e assolutamente non piatto.

Le dive l’hanno già sperimentata con successo e sfoggiata sui profili social. Ti ci troverai sorprendentemente bene se hai una carnagione olivastra o dorata e gli occhi marroni.

Strawberry blonde e celtic red

Il secondo dei 3 colori di capelli 2023 che non invecchiano è un ritorno di fiamma per tutte le bionde. Si chiama strawberry blonde ed è una via di mezzo tra l’oro e il rosso. Il risultato finale è un biondo delicato dai riflessi caldi, che rende il look estremamente luminoso. Il vantaggio più grande è la possibilità di personalizzarlo con le gradazioni che preferisci. A quelle più intense puoi contrapporre i toni chiari e pastello. Al contrario della tinta precedente, il biondo fragola dona maggiormente alle pelli chiare e neutre. Per ottenere il massimo effetto ti consigliamo un taglio di capelli grintoso, come il british bob oppure il wolf cut.

Infine, eccoci a parlare del rosso e di come sia forse la vera sorpresa di quest’anno. Lo testimonia la popolarità del viva magenta, la nuova colorazione Pantone che si esalta sul balayage. Se desiderassi un’opzione più naturale e meno accesa, però, potresti pensare al celtic red. I tratti cromatici di questa tinta particolare si avvicinano al rosso caldo e aranciato, che ricorda un po’ la chioma delle irlandesi. I capelli guadagnano in luminosità e acquisiscono vigore, tanto che ti sembrerà di tornare ragazzina.