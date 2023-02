Balayage rosso, la nuova tendenza colore per capelli castani

Se abbiamo i capelli castani non possiamo allora perderci la nuova tendenza colore capelli dell’anno. Moltissime star, compresa l’artista Dove Cameron, hanno infatti optato per un balayage rosso.

C’è una nuova tendenza colore capelli in circolazione. Una di quella veramente strong a cui sarà difficile dire no. Una tinta che non copre tutta la lunghezza dei capelli, quindi dalla radice alle punte, ma solo parte della nostra chioma. Il colore della tinta è il rosso, che può poi prendere diverse sfumature e ora essere più scuro ora più chiaro, sempre a seconda del nostro colore di capelli naturale. Alla base però, per essere veramente di tendenza, ci deve essere il castano scuro, quasi tendente al nero. In alternativa possiamo sempre tingere i capelli e poi fare il balayage rosso.

Cosa significa balayage?

Prima di vedere la tendenza e capire bene come questa si struttura, capiamo cosa significa balayage. Questo è un termine francese che significa “spazzare”. È una tecnica di colorazione che permette di avere un look naturale.

Potrebbe sembrare delle meches, ma in realtà non è così. Infatti sono due cose diverse perché è la linea di demarcazione a differire: nel balayage è più sfumata, nelle meches è più netta, e quindi il risultato è meno naturale.

Ovviamente il balayage si può fare di tutti i colori che vogliamo e spesso l’effetto desiderato è quello super naturale. Per questo motivo si sceglie una gradazione più chiara rispetto al nostro colore di capelli. Un po’ come se fossimo state una settimana al mare baciate dal sole. Il risultato sarà lo stesso. Quello che però ora va di moda è completamente diverso: infatti il colore che spezza i nostri capelli è il rosso e quindi non è più una gradazione più chiara rispetto al nostro colore naturale.

Balayage rosso, la nuova tendenza

Mentre a Milano sfilano le proposte per l’autunno inverno 23/24 per quanto riguarda il colore capelli del 2023 sembra essere proprio il rosso. Colore scelto da celebrities come Dove Cameron, Lucy Boyton, Laura Haddock e Ruby Stockes, in sfumature che vanno dal rosso ciliegia acceso al rame più intenso e morbido.

È consigliato farlo su una base castana perché il rosso in questo modo andrà a valorizzare il nostro tono naturale di capelli e il nostro viso. Perfetto poi per essere abbinato a colori come mogano, burgundy, amarena, ginger, caramello o arancione. In ogni caso di moda va il balayage rosso, la nuova tendenza hair del 2023.