Chi soffre di colon irritabile sa bene quanto possano essere fastidiosi e dolorosi i sintomi. Dolore addominale, gonfiore, alternarsi tra diarrea e stipsi o muco nelle feci possono essere dei campanelli di allarme che ci segnalano questa patologia.

Spesso però molti pensano che questa condizione sia causata esclusivamente da ciò che mangiamo. In realtà molte volte quando ci troviamo in stati stress o agitazione, il colon ne risente, tanto che si parla di colite nervosa.

Soprattutto in questi casi, l’unico mezzo di sollievo da questi disturbi risiede sulla corretta alimentazione, basata su cibi che non accentuano irritazione. In più è consigliato consumare regolarmente acqua esclusivamente naturale e di mangiare a piccole porzioni.

3 cibi da bandire e rimedi naturali per chi soffre di colon irritabile

Innanzitutto sarebbe bene evitare molti prodotti zuccherati come marmellate, caramelle, chewing gum o comunque dolci industriali. Il problema risiederebbe nei c.d. FODMAP (Fermentable Oligo-saccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols), conosciuti come carboidrati fermentabili.

È importante leggere le etichette per evitare di prendere prodotti contenenti xilitolo, lattosio, fruttosio o mannitolo in quanto questi non vengono assorbiti, fermentando nell’intestino.

Da evitare anche cibi molto speziati o il consumo di molti caffè, dato che vanno ad irritare la mucosa gastrica creando bruciori e dolori alle pareti addominali.

Largo consumo invece a fibre e probiotici naturali utili a rintegrare o supportare la flora batterica. Per questo motivo meglio consumare frutta senza buccia e verdura. Ma attenzione, perché non tutti i tipi di verdura sono ammessi. Perciò meglio evitare cavoli, carciofi, broccoli o più generale verdura filamentosa come fagiolini, asparagi o finocchi.

2 rimedi naturali consigliati dall’ISS per spegnere dolore ed infiammazione

Secondo uno studio condotto dall’università del Michighan USA, 2 grammi di estratti di zenzero integrati nella dieta aiutano a combattere e placare i sintomi del colon infiammato. Questo perché lo zenzero è un antinfiammatorio naturale che va a spegnere l’infiammazione della mucosa gastrica dando un immediato senso di sollievo.

Un altro studio sempre americano consiglia invece l’utilizzo dell’olio essenziale di menta peperita per curare i fastidiosi dolori addominali. Da sempre considerato un rimedio per l’indigestione, se consumato sotto forma di sciroppo o meglio al naturale, è ottimo per il trattamento di questo disturbo (Fonte ISS). Dunque, ecco 3 cibi da bandire e rimedi naturali per chi soffre di colon irritabile.

