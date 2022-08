Una ciotola di patatine croccanti non manca mai quando si organizza un aperitivo con gli amici. Anche se non si ha tempo di cucinare tante portare, con le patatine non si sbaglia mai. Croccanti e sfiziose, una tira l’altra e difficilmente rimangono a lungo a tavola. Insomma, è impossibile resistere a queste sfogliettine croccanti, anche se si tratta di quelle in busta già pronte.

Ma se invece di servire delle chips di patate provassimo a prepararle con altri ingredienti? Ultimamente abbiamo visto che tante verdure hanno sostituito le classiche patatine fritte sfogliate. Non è insolito trovare chips di cavolo nero, di zucchine o anche di carote. E spesso sono anche più gustose di quelle classiche con le patate.

3 chips croccanti veloci da cucinare ideali come aperitivo goloso

Il segreto di questa bontà sta tutto nella croccantezza e nella facilità di consumo. Le chips si mangiano in un boccone e non servono piatti o tovaglioli. Oggi vedremo 3 alternative alle classiche chips di patate da servire con l’antipasto. Un paio di bignè salati farciti, ideali come antipasto veloce, e qualche chips e abbiamo organizzato un aperitivo chic.

La prima alternativa è a base di peperone crusco, ormai facile da reperire un po’ ovunque. Questo peperone essiccato va fritto velocemente in olio caldo e poi messo per qualche minuto in congelatore. La croccantezza che sprigionerà è davvero incredibile, per non parlare del gusto.

Altrimenti possiamo realizzare delle chips con del Parmigiano Reggiano. Sciogliamolo con un po’ di latte e stendiamolo sulla carta forno. Inforniamo a 150° gradi finché non si sarà essiccato e dividiamolo in chips da immergere nel pesto di pomodori secchi.

Ultima preparazione più un condimento goloso

Ultima ricetta è ancora più particolare, ma facilissima da realizzare. Cuociamo il riso in abbondante acqua salata, immergendolo in acqua fredda. Lasciamolo stracuocere e poi frulliamolo con un mixer. Stendiamo il composto sulla carta da forno, inforniamo sempre a 150° gradi finché non sarà solidificato. Ora possiamo spezzettarlo in chips e gustarle con una salsa agrodolce oppure friggerle. Praticamente avremo delle nuvolette di riso molto simili a quelle dei ristoranti cinesi.

Se vogliamo un condimento gustoso possiamo sciogliere delle sottilette di cheddar in un pentolino. Servirà un goccio di latte, del burro e un po’ di farina, mescoliamo fino a consistenza desiderata.

Ecco, quindi 3 chips croccanti veloci da cucinare che lasceranno tutti senza parole. Sbizzarriamoci con la fantasia e prepariamo diverse salse di accompagnamento. Se abbiamo un po’ di tempo a disposizione, possiamo anche preparare qualche stuzzichino più particolare. Un’ottima idea e realizzare monoporzioni di varie pietanze per servire più assaggini. Un buon modo per servire in modo creativo anche un boccone di pasta fredda.

