3 centrifughe e bevande di frutta e verdura perfette per smaltire le calorie ma che depurerebbero il fegato e la pelle come facevano le nostre nonne

Secondo la scienza una dieta non bilanciata, ossia mangiare male, comporterebbe tutta una serie di problemi alla salute. Dall’ipertensione, o pressione sanguigna troppo alta e pericolosa per il cuore al diabete. Passando per obesità e colesterolo troppo alto. E, a proposito di quest’ultimo, non dimentichiamo questa lettura utile. Visto che stiamo parlando di Pasqua e Pasquetta, il pericolo è dietro l’angolo. Secondo una rivista di medicina americana ogni pranzo e cena delle feste potrebbe portarci a immagazzinare tra le 1.200 e le 1.500 calorie. Un calcolo comunque fatto al difetto per la pericolosa incognita dei cicchetti a fine pasto e delle uova di cioccolato mangiate in quantità. Ovvio, che, pur salvate le tradizioni, occorre anche pensare alla bilancia e al fegato. Lo facciamo con questi 3 suggerimenti che speriamo essere utili ai nostri Lettori.

Un cannone puntato su grasso e cellulite

Più che una centrifuga la prima delle nostre alleate sarebbe una bevanda, ma, i cui ingredienti potremmo definirli una squadra speciale antigrassi. Usiamo:

1 pompelmo o l’equivalente in succo naturale, ma non industriale con gli zuccheri aggiunti;

mezzo limone;

4 fette di ananas fresco o al naturale;

una spolverata di zenzero;

una spolverata di curcuma.

Tutto ciò che occorre a dare sprint al metabolismo in modo assolutamente naturale.

Adesso, sotto invece con un concentrato, comunque da bere, che avrebbe il compito di pulire il fegato, alleggerendolo dopo gli straordinari delle feste. Ci servirà:

qualche foglia di cicoria;

1 cetriolo;

1 mela verde;

mezzo limone;

1 barbabietola o l’equivalente in succo naturale.

E, non dimentichiamo proprio per la salute del fegato alcuni aspetti importanti come quelli che sottolineiamo in questo approfondimento.

Il depurativo Top per la pelle

3 centrifughe e bevande di frutta e verdura perfette anche per depurare la pelle. Perché ci pensiamo meno, ma anche la nostra “corazza”, esposta a ogni intemperia e attacco esterno, avrebbe bisogno di una cura quotidiana. Ecco allora:

1 barbabietola o succo equivalente;

una mela;

1 carota;

un paio di gambi di sedano;

una spolverata di curcuma;

1 pomodoro.

Per chiudere il cerchio della salute, ecco l’approfondimento finale con delle erbe che potremmo raccogliere durante le passeggiate e che sarebbero preziose alleate della salute.

