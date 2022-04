Avere “male al fegato” si potrebbe dire che non lo dovremmo dire. Sembra un gioco di parole perché usiamo questa frase per indicare un dolore della parte superiore dell’addome. Ma di per sé il fegato come organo non farebbe male. E allora? Allora sono molte altre le cause che ci possono far dire quella frase, anche se in modo errato, come ricordano gli esperti. Nella maggior parte dei casi, i dolori non sono da associare al fegato, ma all’apparato epatobiliare e alle condizioni in cui si trova. Quindi le presunte fitte alla ghiandola del fegato che avvertiamo potrebbero essere: colecisti, gastriti, pesantezza della digestione, colon irritato, o intossicazioni alimentari magari per qualcosa che si è perfino respirato.

Quali sono i sintomi avvertiti

I sintomi che potremmo avvertire sono delle fitte nella parte superiore destra dell’addome, che si irradiano anche alla schiena, e talvolta coinvolgono anche dei dolori alla testa. Si possono avvertire spasmi addominali, gonfiori allo stomaco, come se non avessimo digerito, ma anche flatulenza digestiva. In altri casi, i dolori al fegato, si presentano fortissimi, e partono dal centro fino alla parte destra del corpo. Questi dolori così intensi, da piegare letteralmente in due, sono dette coliche biliari. Causate per irraggiamento fino al fegato, ma che partono da una ostruzione alla bile, per dei calcoli alla cistifellea, chiamati anche colecisti. Tutti questi sintomi vanno immediatamente segnalati al nostro medico per gli opportuni interventi.

Quello che spesso chiamiamo erroneamente mal di fegato potrebbe invece nascondere altre patologie importanti aggravate da questi alimenti che dovremmo evitare

Se vogliamo combattere e prevenire questi dolori diventa importantissima la dieta a tavola. Cerchiamo di:

evitare di bere troppi caffè;

non abusare i cibi grassi;

limitare i fritti e gli alcolici.

Di cosa ha bisogno il nostro organismo

Di contro, il nostro organismo, reni, pancreas e fegato per primi hanno bisogno di acqua e tisane naturali per disintossicarsi. Assumiamo tantissima acqua a temperatura ambiente, possibilmente il famoso litro e mezzo al giorno, meglio due. Preferiamo bevande drenanti o tisane e in particolar modo a base di carciofo, il quale favorirebbe la riproduzione delle cellule epatiche. Ottimo anche il tarassaco che con i suoi principi avrebbe un’azione depurativa e antinfiammatoria riconosciute anche dalla scienza. Quello che spesso chiamiamo erroneamente mal di fegato potrebbe nascondere quindi altri disagi da non sottovalutare assolutamente.

Approfondimento

Pochi conoscono queste 2 erbe selvatiche piene di omega 3 che abbassano colesterolo e trigliceridi