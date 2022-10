3 capi perfetti da indossare con una gonna lunga o plissettata in inverno

La gonna è un capo d’abbigliamento non sempre facile da indossare. C’è chi la veste con disinvoltura, e chi, invece, fa davvero fatica a mettersela. Alcune donne, infatti, non amano le proprie gambe, e quindi non le mostrano con piacere. Altre persone, invece, non indossano mai la gonna perché crea loro imbarazzo o, più semplicemente, perché non sanno con cosa abbinarla.

In inverno, poi, il discorso si fa ancora più intenso, a causa delle basse temperature. Chi, già di per sé, non ama indossare le gonne, difficilmente lo farà durante le stagioni fredde. Da oggi, però, portare la gonna sarà una vera passeggiata, grazie ai consigli che seguiranno. Scopriremo, infatti, quali sono i migliori abbinamenti da scegliere per valorizzare una gonna, soprattutto nelle versioni più sfruttate in inverno. Nella stagione fredda, solitamente, si tende ad utilizzare gonne soprattutto lunghe lisce oppure plissettate. Vediamo, quindi, quali sono gli abbinamenti migliori per valorizzare questo capo d’abbigliamento.

3 capi perfetti da indossare con una gonna, dalle camicie alle scarpe

La gonna lunga è il capo ideale per valorizzare le curve di ogni fisico. Non a caso, rientra tra gli indumenti migliori per mascherare i chili di troppo dai 50 anni e slanciare la figura. Essendo tendenzialmente a vita alta, la gonna lunga sarà valorizzata al massimo se abbinata a camicie o maglioncini corti. In alternativa, invece, potremo infilare questi ultimi all’interno della gonna. In questo modo, accentueremo ulteriormente i fianchi e il nostro fisico sembrerà ancora più sinuoso e delineato.

Come scegliere le calze

Un’attenzione particolare dovrà ricadere sulla scelta delle calze. Per indossare una gonna lunga, dovremo optare per calze tipo collant o calzamaglia. La regola generale da seguire riguarderà soprattutto il colore. Se vorremo ottenere un effetto mozzafiato, dovremo scegliere una calza di un colore contrastante rispetto a quello della gonna. Ad esempio, ad una gonna nera potremo abbinare delle calze arancioni. Se, invece, dovessimo preferire un look formale, elegante e sexy, dovremmo optare per un tono su tono. Nella sostanza, in questo caso sarà meglio scegliere, per una gonna nera, una calza dello stesso colore.

Dovremo, inoltre, scegliere tra una calza velata o molto coprente. La prima creerà una sorta di sfumatura sulla pelle delle gambe. La seconda, invece, sarà utile soprattutto nel caso in cui volessimo coprire gambe con capillari evidenti o vene varicose.

La scarpa è fondamentale

Infine arriviamo all’ultimo elemento, quello che sarà davvero importante per completare al meglio l’outfit. Nel podio dei 3 capi perfetti da indossare con una gonna ci sono sicuramente le décolleté. Parliamo, quindi, delle famose scarpe col tacco, chiuse in punta, e che valorizzano la caviglia e il piede con uno scollo a V. Altrimenti potremmo optare anche per uno stivale col tacco. Entrambe queste due tipologie di scarpe, infatti, saranno le migliori per slanciare ulteriormente il fisico e farci apparire al meglio della forma.

