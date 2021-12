La moda è fatta di tendenze che, ciclicamente, tornano a mietere successo. Succede soprattutto con i tagli di capelli più belli, quelli portati alla ribalta dalle dive del cinema più amate di sempre.

È il caso di questo strepitoso taglio, scelto per la prima volta negli anni ’70 dall’intramontabile Jane Fonda. La bellissima attrice, nonostante il tempo che passa, rimane ancora oggi una donna bellissima e acclamata in tutto il Mondo per il suo fascino e per l’eleganza. E se lei ha scelto questo taglio, sicuramente vale la pena provarlo.

In più, è un’acconciatura che sfina i visi più tondi e ammorbidisce quelli più spigolosi, infatti sta bene proprio a tutte.

Torna di moda questo taglio che sta bene a tutti e che sta spopolando, simbolo del cinema anni ’70

Si dice che, se una donna decide di tagliarsi i capelli, sta segnando un punto di svolta nella propria vita. Spesso il problema, però, non è tanto il decidere di tagliare i propri capelli, quanto piuttosto scegliere il taglio giusto.

Si è sempre indecisi, infatti, su cosa potrebbe starci meglio in base alle linee del nostro viso. In caso di indecisione, quindi, ecco come tagliarsi i capelli a 50 anni per dimostrarne 10 in meno.

Fortunatamente, però, questo è il taglio che metterà d’accordo tutti, anche chi è troppo indeciso e indipendentemente dalle caratteristiche del proprio volto. Si tratta dello shag, un taglio scalato e che torna sempre sulla cresta dell’onda.

Un successo strepitoso negli anni ’70 e ’90

Questo taglio è sempre tornato alla ribalta grazie alle tantissime dive che l’hanno scelto. Sono partite Jane Fonda e Farrah Fawcett, che l’hanno reso celeberrimo negli anni ’70. Negli anni ’90, poi, è tornato prepotentemente di tendenza grazie a Jennifer Aniston, fino ad oggi, scelto ed indossato da star del calibro di Anne Hathaway.

Ecco a chi sta bene questo taglio

Si tratta di un taglio scalato, un’evoluzione del long bob, ovvero dell’amatissimo caschetto lungo. Lo shag è un taglio morbido e leggero, che si adatta bene sia sui capelli mossi che lisci, perché dona una naturalezza innata e un’eleganza casual.

L’effetto, infatti, è molto naturale e scomposto, tanto che non dovremo più correre dietro a phon e piastra per domare la nostra acconciatura.

Si adatta benissimo su volti scavati o più tondi

Inoltre, si adatta benissimo sui volti più tondi, grazie all’effetto dello sfilato. Si adatta benissimo, però, anche su chi ha il viso a diamante o più scavato, sempre per l’effetto ottico dello scavato che smorza anche le linee più dure.

Ecco perché possiamo dire con certezza che questo taglio sta bene davvero a chiunque. Finalmente, quindi, torna di moda questo taglio che sta bene a tutti e che sta spopolando, simbolo del cinema anni ’70.

Contro capelli che cadono e che si indeboliscono ecco 2 consigli della nonna che potrebbero rigenerarli in modo efficace.