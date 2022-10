Un libro molto interessante che unisce biografia e romanzo da leggere subito

L’autunno è il momento ideale per dedicarsi alla lettura di romanzi e saggi trascurati nei mesi precedenti. Tra le nuove uscite e i classici non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Un modo interessante per passare il tempo divertendosi tra un’occupazione e l’altra. Tra le nuove uscite molto interessante il romanzo breve dell’autrice coreana Kwon Yeo-sun, Lemon. Un giallo che lascerà con il fiato sospeso il lettore tra domande esistenziali e riflessioni.

Tra le nuove uscite in libreria troviamo, poi, un romanzo che tanto recente non è, di Emmanuel Carrère “Io sono vivo, voi siete morti”. Romanzo risalente al 1993 e pubblicato da Adelphi in questo ultimo periodo. Molto interessante per via dei temi trattati che risulteranno cari agli estimatori dell’autore Philip K. Dick e della fantascienza.

Un libro molto interessante su Philip K. Dick

In “Io sono vivo, voi siete morti” Carrère si occupa di studiare la vita di Philip K. Dick in una biografia simile ad un romanzo. Un autore di fama internazionale divenuto famoso per le sue opere fantascientifiche. Un vero e proprio studio dettagliato della vita dell’autore fatta anche di sogni e visioni. Nel libro si nota anche l’importanza che l’autore americano ha avuto per lo sviluppo dell’attività letteraria di Carrère. Il racconto di Dick come uomo ma anche come profeta pieno di paure e paranoie da combattere. La verità tanto ricercata da Dick che trasforma l’animo umano in androidi fuori di testa. Tra le opere più famose di Philip K. Dick troviamo “Ubik”, “La svastica sul sole” ma anche “un oscuro scrutatore”.

Tutte opere da avere in libreria e da leggere o rileggere più volte nella vita. Il libro di Carrère, invece, sarà perfetto per chi si avvicina al mondo di Dick ma anche, soprattutto, per chi già lo ama. Sarà particolarmente piacevole leggere questa opera che getterà nuova luce sulla vita e sulle esperienze di uno dei propri autori preferiti. Domande esistenziali invaderanno il lettore ma, conoscendo Dick, non ne rimarrà sorpreso. Quale è il ruolo di Dio nella vita dell’uomo? Come comprendere il senso della vita? Cosa è reale? Insomma, un libro molto interessante ma anche utile per capire anche l’opera di Dick, consigliato anche a chi non conosce quasi nulla di questo autore.

Lettura consigliata

Ecco 2 libri bellissimi che non possono mancare nella lista dei desideri di chi ama viaggiare