3 capi d’abbigliamento da non sottovalutare e che dovremo comprare per andare a sciare

Molti di noi si stanno già organizzando per le prossime vacanze sulla neve. La stagione fredda è proprio quella in cui tantissimi turisti si spostano ad alta quota, per godere di paesaggi innevati davvero mozzafiato.

In montagna le attività da fare non finiscono mai, anche per gli amanti della buona cucina o delle lunghe passeggiate. Ciò che, però, contraddistingue una vera vacanza sulla neve è sciare.

È questo, infatti, uno degli sport più amati di sempre, e che riuscirebbe anche a farci dimagrire. Questo e lo sci di fondo rientrerebbero di diritto negli sport più efficaci per dimagrire su gambe, glutei e pancia.

Detto questo, bisogna riconoscere che sciare non sia una vera e propria passeggiata, neanche in termini di equipaggio necessario. Per resistere alle alte temperature del luogo, infatti, dovremo munirci di un abbigliamento adatto, che ci restituisca calore e benessere.

Oltre a questo, bisognerà tenere in considerazione anche il nostro livello di bravura su sci. In base a questo, infatti, dovremo scegliere l’attrezzatura più adatta a noi. Approfondiamo più nello specifico quali saranno i prodotti necessari da comprare per vivere al meglio la nostra prossima settimana bianca.

3 capi d’abbigliamento da non sottovalutare per proteggere occhi e corpo dal freddo

Quando si pensa ad una meta in cui fare una vacanza in montagna, i nomi che balzano in mente sono più o meno sempre gli stessi. In realtà è bello scoprire che è possibile sciare anche in luoghi del Sud Italia, con un panorama davvero unico al Mondo.

Per viverci al meglio quest’esperienza, dovremo innanzitutto preparare tutto l’occorrente per non sentire freddo. Forse non tutti lo sanno, ma l’abbigliamento per andare sulla neve è fatto a strati.

La prima cosa che ci servirà in merito è l’intimo termico. Questo è un ottimo alleato per chi deve trascorrere molte ore all’aria aperta quando le temperature sono basse.

Si rivelano molto efficaci per mantenere nella norma la temperatura corporea, perché hanno perfette qualità isolanti. In questo modo riceveremo confort e calore durante tutta la nostra permanenza, e il freddo non sarà più un problema.

La biancheria termica da uomo, donna o bambino prevede anche maglie a maniche lunghe, calzamaglia lunga e pantaloni elastici.

Importante proteggere i piedi

Avere i piedi freddi equivale a sentire freddo in tutto il corpo. Per evitare questo problema, che potrebbe generare malessere e farci vivere male la nostra esperienza sulla neve, dovremo comprare anche delle calze tecniche.

Stiamo parlando di un vero e proprio asso nella manica per godere di tutto il calore necessario. In commercio ne esistono di diverse tipologie, dalle meno alle più spesse, che garantiscono diversi livelli di isolamento termico.

Generalmente sono dotate anche di uno strato di supporto maggiore, ad esempio in corrispondenza del tallone.

Attenzione al sole troppo forte

I raggi del sole sono molto potenti, a maggior ragione in montagna. Il riverbero della luce sul bianco della neve, infatti, potrebbe far soffrire i nostri occhi.

Ecco perché dovremo proteggerli a dovere, utilizzando una maschera da sci. Questa sarà dotata di lenti che filtreranno i raggi UV, prevenendo i danni agli occhi.

Ovviamente ogni prodotto avrà una qualità maggiore o minore, e starà a noi scegliere il pezzo migliore. Con questi 3 capi d’abbigliamento da non sottovalutare ci permetteranno di vivere una vacanza da sogno, senza pensieri.