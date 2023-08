3 borse iconiche sognate da tutte le donne che amano la moda. Un vero investimento!

Le borse sono tra gli oggetti più apprezzati dalle donne. Alcune con il tempo si sono trasformate in vere icone. Scopriamo quali.

Il mondo della moda è ricco di oggetti da sogno, accessori desiderati e spesso difficili da avere anche per via del prezzo proibitivo. Tra questi troviamo le borse, delle vere icone su cui investire denaro consapevoli che il valore rimarrà sempre il medesimo. Anzi, nella maggior parte dei casi acquisiranno valore con il passare degli anni. Veri e propri investimenti da fare con consapevolezza. Sono ottime da acquistare usate, ma si consiglia a chi ha poca esperienza di recarsi in boutique. Tra le più gettonate troviamo la 2.55 di Chanel ma anche la Birkin di Hermès e la Baguette di Fendi, tornata prepotentemente di moda per questa estate 2023.

3 borse iconiche sognate da tutte le donne

La prima borsa che viene in mente pensando a eleganza e funzionalità è la meravigliosa Chanel 2.55. Si tratta di una borsa ideata negli anni ’30 da Coco Chanel e realizzata nel 1955. Rispetto alle borse dell’epoca, riscosse molto successo l’introduzione della catena, che permise alla borsa di essere utilizzata anche a spalla e a tracolla. Fu rivisitata dal suo successore Karl Lagerfeld, che ne modificò la chiusura inserendo la doppia C di Coco Chanel.

Si potrà acquistare in diversi colori, ma la più gettonata resta la nera in pelle liscia o martellata. Più delicata la prima e più spartana la seconda. Oggi i prezzi di queste borse sono lievitati, diventando decisamente proibitivi. Per una 2.55 versione Jumbo si richiedono circa 10mila euro.

Hermès Birkin

Il secondo pezzo iconico da trattare è rappresentato dalla Birkin, prodotta della casa di moda francese Hermès. Prende il nome da Jane Birkin, icona scomparsa da poco. Jane incontrò il direttore creativo di Hermès su un volo diretto a Londra.

Per un imprevisto la donna lamentò di non riuscire a trovare una borsa abbastanza capiente. Ebbe qui inizio la storia della borsa più desiderata della casa di moda francese. Una borsa elegante e funzionale che ancora oggi rappresenta una vera icona.

Baguette Fendi

Infine va sicuramente citata la Baguette di Fendi, una piccola borsa rettangolare da portare a spalla disegnata nel 1997 da Silvia Venturini. Una borsa iconica che ha saputo rinnovarsi e innovarsi in materiali, pellame e tessuti.

Tornata di moda in questo 2023, la si vede ovunque, rivisitata o vintage. Su siti di second hand è possibile trovarne a prezzi molto competitivi. Diventata famosa perché utilizzata da Carrie nella famosa serie televisiva “Sex and the City”. Una borsa da scegliere a tinta unita o colorata, oltre al fatto che sui modelli nuovi sarà possibile anche utilizzare la tracolla. Sono queste le 3 borse iconiche sognate da tutte le donne.