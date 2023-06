Queste borse comode e di moda stanno spopolando tra le donne perché sono un vero must dell’estate

Tra i materiali più apprezzati dell’estate troviamo la paglia. Ideale da indossare in modi molto diversi tra loro, più o meno eleganti.

Ogni estate porta con sé delle novità e dei ritorni nel campo della moda. Tra le cose più apprezzate in questo 2023 troviamo le mini borse da abbinare in decine di modi diversi. Le mini bag, infatti, sono dei veri must dell’estate da sfruttare durante il giorno ma anche per le uscite serali. Tra i materiali più estivi in assoluto, oltre al classico jeans, troviamo la paglia. Borse in paglia, ma anche cappelli, per essere sempre alla moda.

Un materiale estivo da tirare fuori dall’armadio ai primi raggi di sole. Non solo le borse, ma anche scarpe come espadrillas, orecchini e capispalla. Andiamo, quindi, alla scoperta di quelli che sono i trend del momento da non farsi scappare.

Queste borse comode e di moda stanno spopolando

Tra le più apprezzate dell’estate troviamo le borse in paglia. Di dimensioni importanti o mini, sono perfette per essere sfruttate in decine di modi diversi. Perfette per un aperitivo in spiaggia ma anche per il lavoro, un modo per sentirsi al mare anche in città. Tra i modelli più alla moda troviamo i secchielli proposti da Coccinelle a circa 240 euro, su Zalando scontati a 192 euro. Oltre a questi, si può segnalare l’Andrei di Ralph Lauren a circa 350 euro scontato su Zalando a 281 euro.

Per chi alle borse mini preferisce quelle di dimensioni più generose, ci sono le tote come quella di Kurt Geiger London a 160 euro, scontata a 128 euro. Sono davvero fantastiche, ecco perché queste borse comode e di moda stanno spopolando.

Scarpe

La paglia conquista anche il mondo delle calzature. Infatti, tra espadrillas e sandali, sono tantissimi i modelli in paglia da indossare ai piedi. Si potranno indossare in città come al mare, sia insieme a pantaloni e a jeans che con vestiti lunghi e corti.

Tra le più interessanti troviamo quelle di DSquared2, ma anche i sandali Toni Pons Daisy a circa 80 euro. O i sandali con zeppa in corda di Nero Giardini a circa 150 euro. Ancora, le espadrillas nere di Manebì a circa 135 euro saranno ideali da utilizzare tutto il giorno.

Orecchini

Da ultimo, uno tra gli accessori più apprezzati di sempre, gli orecchini. Oltre a quelli classici in materiali come oro e argento, infatti, per l’estate saranno perfetti quelli in paglia. Tra questi quelli a mezzaluna di Bijoux Brigitte.

Ma non solo, possiamo scegliere anche quelli di Heideman Clari disponibili su Zalando a circa 35 euro, oppure quelli di Mango ad anello a circa 16 euro.