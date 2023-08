Trucchi fai da te per mani curate e unghie perfette anche quando sei in vacanza

Qualche consiglio per avere mani lisce e morbidissime, oltre che ordinate, anche senza andare dall’estetista.

Andare in vacanza è un po’ come prepararsi ad un grande evento e quindi non bisogna farsi trovare impreparate su nessun fronte. Il primo banco di prova è quello della forma fisica, soprattutto se pensi di trascorrere la gran parte delle tue giornate di relax in bikini. A seguire, i capelli devono avere la giusta lunghezza per apparire perfetti anche senza messa in piega ed essere comodi da legare. E che dire poi di manicure e pedicure? Largo agli smalti per rendere immediatamente più presentabili e curati mani e piedi in un batter d’occhio.

Certo è, però, che una volta in ferie devi saperti mantenere sotto tutti questi aspetti, perché non hai estetista e parrucchiere a disposizione. Per fortuna, è sufficiente portare con sé i giusti prodotti per apparire sempre impeccabile sotto tutti i punti di vista. Nello specifico, di seguito trovi alcuni trucchi fai da te per mani curate e unghie perfette: cosa aspetti a prendere nota?

Il kit salva manicure

Così come è importante prendersi costantemente cura di pelle e capelli per mantenerli giovani e luminosi, non devi certo trascurare le mani. Potresti anche riuscire a dimostrare qualche anno in meno grazie alla giusta beauty routine, ma se trascuri le mani il risultato finale sarebbe rovinato. Pur sfoggiando una pelle straordinariamente liscia in zone problematiche come fronte, collo e décolleté, rischieresti di compromettere tutto con delle mani disordinate.

Del resto, le mani richiedono molta più attenzione, perché sono una delle parti del corpo più esposta agli agenti esterni, che in estate si moltiplicano. Sole, cloro, vento, salsedine e sabbia non rappresentano una minaccia solo per cute e capelli, ma anche e soprattutto per le estremità. Ecco, dunque, come aggirare il problema, con un kit economico e personalizzabile studiato per la cura delle mani.

Trucchi fai da te per mani curate e unghie perfette: ecco i prodotti da avere sempre con te

La prima regola da tenere a mente quando si tratta di cura delle mani in estate è quasi scontata, ma forse sottovalutata. Non devi infatti dimenticare di applicare la protezione solare, perché le mani sono soggette almeno quanto il viso all’invecchiamento cellulare. Ancor più nello specifico, in fase di applicazione dovresti privilegiare maggiormente i dorsi rispetto ai palmi, in quanto più sensibili.

Ulteriore suggerimento è quello di non abusare del gel disinfettante, perché è fotosensibilizzante e tende quindi a seccare la pelle. Inoltre, rientrata dalla giornata in spiaggia, ricorda di idratare e nutrire le mani con creme a base di oli vegetali o burro di karité. Puoi anche decidere di applicarle prima di andare a dormire, così che agiscano durante il sonno come impacco notturno. Infine, nel kit di sopravvivenza non possono mancare uno smalto colorato, uno rinforzante e una lima con grit superiore a 180.