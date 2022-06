Sembra incredibile ma esistono dei posti al Mondo in cui possiamo vedere degli elefanti che volano

Da bambini vediamo il Mondo con altri occhi. Non abbiamo ancora ricevuto un’educazione che ci inserisce in logiche umane ben definite e cerchiamo di spiegarci la realtà a modo nostro. Poi, man mano che cresciamo ci inseriamo in piccole caselle esistenziali che sono legate alla nostra posizione nella famiglia, nel lavoro e nella società. Non crediamo quasi più a nulla, cerchiamo soltanto di soddisfare i nostri bisogni primari e cerchiamo soprattutto di non avere troppi problemi.

Della fantasia, quella forza che riesce a dare una bellezza unica alle nostre giornate, ci dimentichiamo completamente.Diventiamo davvero solo ciò che facciamo, ciò che mangiamo o ciò che non pensiamo. Tuttavia, la differenza che c’è tra gli altri animali e gli umani è proprio la presenza di un intelletto più sviluppato che, se usato, può consentirci di stupirci ogni giorno. Proprio per questo sembra incredibile ma esistono dei posti al Mondo in cui ci possiamo ancora meravigliare e vedere cose surreali.

Se andiamo a Madrid

Sveliamo subito il segreto. Questi posti in cui possiamo perfino vedere elefanti che volano sono i musei. Infatti, quando si parla d’arte si parla soprattutto di meraviglia. Gli artisti sono come dei vigilanti, dei piccoli angeli custodi che ricordano ad ognuno di noi che è bello tornare a meravigliarsi, stupirsi e vivere la vita con gli occhi di un bambino. La realtà altrimenti è noiosa, ripetitiva, alienante. Se ci dovessimo concentrare solo su ciò che ci serve per davvero diventeremmo delle piccole macchine senz’anima. L’arte ci aiuta a guardare un po’ più in là della nostra quotidianità. E, ricordiamolo, grazie ad internet lo possiamo fare tutti senza nemmeno spostarci da casa.

Tuttavia, se andiamo a Madrid, possiamo concederci un piccolo regalo. Infatti, il Museo Thyssen ospita alcune delle opere surrealiste più importanti del Mondo.

Ad esempio, di fronte al quadro Sogno causato dal volo di un’ape interno a una melagrana un attimo prima del risveglio di Salvador Dalì la nostra immaginazione può portarci molto lontano. In questo quadro ci sono infatti degli elefanti che volano o che camminano su dei lunghissimi e fragilissimi steli. Sempre a Madrid, ma questa volta al Prado, possiamo meravigliarci di fronte alle ultime tele di Goya, tra cui quella famosa di Saturno che mangia suo figlio. Sapere meravigliarsi è una grande caratteristica umana che non dovremmo mai perdere, nemmeno davanti ad una buona bottiglia di vino.

