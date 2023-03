Nel giorno che ha visto il crollo, anche se contenuto in chiusura di seduta, di Deutsche Bank, ci sono state 3 azioni bancarie che hanno dato un segnale di continuazione ribassista: Banco BPM, BPER Banca e Unicredit. Non deve, quindi, stupire che il settore delle banche sia stato, dopo quello della tecnologia, il peggiore della seduta di venerdì 24 marzo. Da notare che tutte le 3 azioni bancarie che hanno dato un segnale di continuazione ribassista ha formato un pattern molto noto nella teoria delle candele giapponesi.

Il significato del Two Black Gapping Down Bearish Continuation

Qusto pattern compare in un trend discendente e ne predice la continuazione on un’accuratezza del 70% circa. Come qualsiasi altro pattern, anche questo deve essere confermato dalle candele successive. La sua seconda linea può diventare la prima linea di un pattern di inversione rialzista, ad esempio un Bullish Harami o un Homing Pigeon. Per questo motivo, per considerare il pattern come confermato, la candela successiva dovrebbe essere al ribasso con il prezzo di chiusura inferiore alla chiusura della candela precedente. Un’importante conferma potrebbe arriva nel caso il volume degli scambi aumenti nella candela successiva al pattern.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banco BPM

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 24 marzo in area 3,403 €, in ribasso del 4,14% rispetto alla seduta precedente.

Il segnale ribassista scattato qualche giorno fa è stato confermato dalla chiusura del 24 marzo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il ribasso possa continuare fino in aera 2,864 €. Solo l’immediato recupero di area 3,449 € potrebbe ridare nuova forza ai rialzisti.

La forza relativa rispetto al Ftse Mib è in diminuzione.

Su Banco BPM tutti gli indicatori sono impostati al ribasso

Per BPER Banca al momento non si vedono segnali di inversione rialzista

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 24 marzo in area 2,21 €, in ribasso del 4,04% rispetto alla seduta precedente.

Tutti gli indicatori sono impostati al ribasso e la forza relativa rispetto al Ftse Mib è in diminuzione. Fare attenzione, quindi, a possibili accelerazioni ribassiste nel corso delle prossime sedute.

Unicredit non riesce ad accelerare al rialzo, ma non ancora tutto è perduto

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 24 marzo in ribasso del 4,06% rispetto alla seduta precedente, a quota 16,23 €.

A differenza di FinecoBank, le azioni non mantengono le promesse rialziste di cui avevamo parlato qualche giorno fa. Tuttavia, come si vede dal grafico, il supporto in area 15,949 € sta tenendo e potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

In caso contrario, le quotazioni potrebbero accelerare verso gli obiettivi indicati in figura.