Il 23 marzo l’indice settoriale delle banche ha segnato, con un ribasso di oltre il 2%, la peggiore performance del Ftse Mib. In questo contesto, Banco BPM e Credem due titoli bancari ben impostati al ribasso, hanno segnato la prima la peggiore performance tra i big delle banche, la seconda, invece, da visto scattare un pattern con potenziale negativo importante. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili per Banco BPM e Credem, due titoli bancari ben impostati al ribasso.

Un Two Black Gapping Down pattern incombe sulle azioni Credem

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 23 marzo in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente a quota 6,75 €.

Il pattern Two Black Gapping Candles compare in un trend discendente e ne predice la continuazione on un’accuratezza del 70% circa. Come qualsiasi altro pattern, anche questo deve essere confermato dalle candele successive. La sua seconda linea può diventare la prima linea di un pattern di inversione rialzista, ad esempio un Bullish Harami o un Homing Pigeon. Per questo motivo, per considerare il pattern come confermato, la candela successiva dovrebbe essere al ribasso con il prezzo di chiusura inferiore alla chiusura della candela precedente. Un’importante conferma potrebbe arriva nel caso il volume degli scambi aumenti nella candela successiva al pattern.

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe continuare. Decisiva, però, potrebbe essere la seduta 24 marzo per capire se siamo in presenza di una figura di inversione rialzista.

Dal punto di vista del confronto con il Ftse Mib, Credem presenta una debolezza accentuata che potrebbe amplificare il ribasso nel caso in cui l’indice principale viri al ribasso.

Le azioni Banco BPM confermano la loro debolezza dando un brutto segnale ribassista

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 23 marzo in area 3,55 €, in ribasso del 3,01% rispetto alla seduta precedente.

Con la chiusura giornaliera sotto il forte supporto in area 3,642 €, le quotazioni hanno dato un brutto segnale ribassista che verrebbe negato da un immediato recupero del supporto appena rotto. In questo caso il rialzo potrebbe proseguire verso gli obiettivi indicati in figura.

In caso contrario, la discesa potrebbe continuare fino in area 3,3 € dove si andrebbero a decidere le sorti di medio periodo di Banco BPM.

