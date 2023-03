Dopo un’apertura settimanale col brivido, le prime due sedute del Ftse Mib hanno mostrato una forza impressionante con un movimento che dai minimi ha portato in due giorni a un rialzo di oltre l’8%. Da mercoledì in poi l’andamento delle quotazioni è stato un po’ più debole, ma sul Ftse Mib le turbolenze di breve non scalfiscono lo scenario rialzista di medio/lungo periodo. Tuttavia, le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni. Per concludere ricordiamo che il Ftse Mib occupa ancora il secondo posto tra i migliori indici azionari mondiali da inizio anno.

Sul Ftse Mib le turbolenze di breve non scalfiscono lo scenario rialzista di medio/lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 24 marzo con una seduta che ha visto un ribasso del 2,28% a quota 25.443. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo dello 0,06%.

Time frame giornaliero

Come scrivevamo all’inizio di questo articolo, le prime due sedute della settimana hanno mostrato una forza impressionante del Ftse Mib che dai minimi di lunedì 20 marzo alla chiusura di martedì 21 marzo ha guadagnato oltre l’8%. La seduta di venerdì 24 marzo, però, ha rimescolato un po’ le carte in tavola.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno chiuso in prossimità del supporto in area 25.475. Cosa accadrà in prossimità di questo livello potrebbe avere importanti conseguenze nel breve. Tuttavia, il vero punto nodale per capire cosa farà Il Ftse Mib passa per area 25.000. Sotto questo livello, infatti, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 23.000. Sopra, invece, le quotazioni potrebbero spingersi oltre i massimi annuali e raggiungere quota 28.000.

Time frame settimanale

Per il medio/lungo periodo non si vedono grossi problemi all’orizzonte. Almeno fino a quando resisterà il supporto in area 24.620. Tuttavia, per un’accelerazione al rialzo sarebbe di fondamentale importanza la rottura dei massimi annuali in area 27.350. In questo scenario le quotazioni potrebbero spingersi fino in area 32.200.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso il Ftse Mib Future potrebbe scendere fino in area 21.600.

